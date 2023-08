Stotzard stürmt an die Spitze: Ried schlägt Inchenhofen

Plus Die DJK Stotzard siegt gegen den Hollenbach II dank Spielertrainer Simon Knauer. Der TSV Inchenhofen legt mit Pleite beim SV Ried einen Fehlstart hin.

Die DJK Stotzard setzt sich in der Fußball-Kreisklasse Aichach an die Spitze. Zum Auftakt gewann der Vorjahresviziemeister deutlich gegen Aufsteiger Hollenbach II. Der Spielertrainer trifft gleich drei Mal. Absteiger TSV Inchenhofen legt dagegen einen Fehlstart hin.

Gegen den Absteiger aus der Kreisliga erzielte Tobias Weishaupt in der 22. Minute auf Zuspiel von Fabian Wittmann das Tor des Tages. Die Elf von Spielertrainer Maximilian Klotz verteidigte im Anschluss die knappe Führung. Es entwickelte sich ein hitziges Spiel mit insgesamt elf Gelben Karten. Zwei erhielt Inchenhofens Spielertrainer Martin Stammler, der in der 70. Minute die Ampelkarte sah. (AZ)