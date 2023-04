Griesbeckerzell lässt im Aichacher Stadtderby Federn

Für Spitzenreiter SC Griesbeckerzell reichte es in der Fußball-Kreisliga Ost im Stadtderby beim BC Aichach nur zu einem Remis. Verfolger Rinnenthal machte mit einem Sieg im nahen Oberbernbach Boden gut.

Einen Aufwärtstrend erkannte Manfred Braun beim 1:1 des BC Aichach gegen den Nachbarn aus Griesbeckerzell, wenngleich man mit Maximilian Schmuttermair und Andreas Tischner zwei wichtige Kräfte zu ersetzen hatte. „Der Punkt war verdient für uns“, versicherte der Abteilungsleiter der Hausherren. Für die Zeller, die auch das 15. Spiel in Serie ungeschlagen überstanden, hätte die Partie nicht besser beginnen können. Marius Kefer brachte den Spitzenreiter bereits in der 1. Minute in Führung. Eine Viertelstunde vor dem Ende glich Eren Akin für den Ballspielclub aus. Weder mit der Leistung noch mit dem Resultat war Matthias Kefer, der Spielertrainer der Gäste, zufrieden: „Grundsätzlich haben mir die letzten fünf Prozent gefehlt, die man braucht, um so ein Derby zu gewinnen.“ Nach dem idealen Start vergaben die Zeller viele Chancen und bauten den Gegner durch Fehler auf. Im zweiten Durchgang konnten sie vor 150 Zuschauern aus drei Metern die Kugel nicht im BCA-Netz unterbringen. Besser machten es die Gastgeber, die eine Schwäche im Mittelfeld zur Punkteteilung ausnutzten. (jeb)

Der Auswärtssieg des BCR beim SC Oberbernbach war verdient. Die Spannung zum Schluss hatte sich die Merwald/Söllner Elf selber zuzuschreiben, da man das Spiel bis zur 3:0-Führung komplett im Griff hatte. Bereits in der fünften Minute brachte David Trinkl die Gäste in Führung. Er drückte eine Hereingabe über die Linie. Nach 25. Minuten folgte das 2:0. Eine mustergültige Flanke von Tobias Friedl verwertete der nachgerückte Michael Fesenmayr per Kopf. In der Folge kam es zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten – ohne weitere Tore. Nach dem Wechsel legte Rinnenthal wieder los und hätte erhöhen können. Aber auch Oberbernbach hatte Möglichkeiten durch Christian Wagner und Arsim Kadirolli. Das 3:0 fiel dann nach einem Standard. Elias Bradl drückte den Ball nach einer Ecke in die Maschen. Die Hausherren gaben aber nicht auf und kamen in der 69. und 71. innerhalb von zwei Minuten komplett zurück ins Spiel. Zunächst traf Kadirolli per Freistoß und anschließend Vincent Keil – ebenfalls nach einer Ecke. Rinnenthal wackelte, konnte aber einen Konter in der 90. Minute zum 4:2 nutzen. Jakob Seidl setzte sich über rechts durch und seinen Querpass vollendete Bradl zum umjubelten Siegtreffer. (tl)

Einmal mehr nicht zufrieden sein konnte Dasings Coach Johannes Putz mit der Anfangsphase seiner Mannschaft beim Tabellenletzten in Echsheim: „Dabei haben wir dies deutlich angesprochen.“ Der Gastgeber nutzte die Dasinger Schläfrigkeit gnadenlos aus. SVE-Abteilungsleiter Bernd Brugger war dann auch begeistert, „wie wir ins Spiel gestartet sind“. Lucas Schreier nutzte seine erste Ballberührung zum Führungstreffer und dann war Interimscoach Florian Wenger wenig später mit dem 2:0 zur Stelle: „Schade nur dann, dass wir den aufkommenden Dasinger Druck nicht standhalten konnten.“ Johannes Rummel leitete die Wende für das Gästeteam mit einem verwandelten Foulelfmeter ein, als Florian Bachmair im Strafraum Roman Tsebeliuk foulte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel traf Marco Ruppenstein nach einer schnellen Kombination zum Ausgleich und der eingewechselte Maximilian Claßen drückte einen Eckball von Tsebeliuk zur Dasinger Führung ins Tor. Dasings Routinier Christoph Schulz erhöhte wenig später auf 4:2, ehe die Heimelf es noch einmal spannend machte. Claßen stoppte im Strafraum den Ball mit der Hand, nach dem der Meinung war, dass das Spiel unterbrochen war – den Strafstoß verwandelte Brugger zum Anschlusstreffer. Tsebeliuk setzte dann aber doch den Schlusspunkt zum 5:3-Auswärtserfolg der Dasinger. (r.r)

Nach dem 2:1 gegen Inchenhofen gab es nur ein Defizit, das Trainer Rene´ Kunkel nicht zum ersten Mal beklagte: „Die Chancenverwertung, das ist bei uns leider ein Problem. Ansonsten gibt es nicht groß was zu bemängeln.“ Er verwies auf den großen Umbruch im Team zu Saisonbeginn, nachdem sich 14 Spieler verabschiedet hatten und durch Neuzugänge von unterklassigen Klubs oder aus dem eigenen Nachwuchs zu ersetzen waren. „Da stehen wir sehr gut“, so Kunkel, den es nicht minder freute, dass Metehan Dalkic wie vor einer Woche in der Firnhaberau erneut mit einem Freistoß erfolgreich war. Nevzat Yildiz glückte das 2:1. Am Ende wurde Jonas Niemi wegen Foulspiels mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Inchenhofen (Torschütze zum 1:1 war Elias Landsbeck) erlitt bereits die 15. Saisonniederlage – Negativrekord in der Liga. Damit hat sich die Lage im Abstiegskampf weiter verschlechtert. (jeb)

Patrick Nitzsche und der TSV Friedberg setzten sich gegen den TSV Inchenhofen durch. Foto: kolbert-press/Christian Kolbert





Joshofen – Petersdorf 1:1

Nach zuletzt zwei deutlichen Siegen gegen Rinnenthal und Rennertshofen, musste sich Joshofen diesmal mit einem 1:1-Remis begnügen. Die Gäste aus Alsmoos standen sehr hoch und liefen die Heimelf im Spielaufbau an deren Sechzehner an. Echte Torgefahr vermochten weder der SSV noch die SpVgg ausstrahlen, sodass sich das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld abspielte, zumal die Heimelf ihre sonst so prägnante Konterstärke nicht ausspielen konnte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war Torjäger Björn Wohlrab nach einem Ballverlust in Reihen der SpVgg zur Stelle und wuchtete den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen. Die ziemlich angefressene Heimelf kam wütend zurück aus der Kabine – ohne etwas Zählbares zu verbuchen. So mussten sich die knapp 80 Zuschauer bis kurz vor Schluss (88. Minute) gedulden, ehe Nico Beßle nach einer von Johann Guppenberger getretenen Ecke den 1:1-Ausgleich machte. (AZ)



Adelzhausen – Rennertshofen 0:1

Die Gäste aus Rennertshofen bestimmten in der ersten Halbzeit das Spiel und setzten die Gastgeber schnell unter Druck. Nach 36 Minuten fiel der Treffer des Tages, als Thomas Krämer das 1:0 für den FCR erzielte. Die Gäste hätten sogar mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen können, doch der Adelzhausener Schlussmann Michael Fottner parierte einen herrlichen Weitschuss glänzend. Nach etwa 30 Minuten kamen auch die Adelzhausener besser ins Spiel, aber ohne zählbaren Erfolg. In Abschnitt zwei waren die Hausherren dann drückend überlegen und erspielten sich Chance um Chance. Aber Simon Steinhart (47.), Stefan Asam (72./88.), Dominik Müller (54./80.) und Patrick Schuch (78.) scheiterten entweder am Gästetorwart, an der Latte oder ihren Nerven. In der 52. Minute forderte der BCA vergebens einen Elfmeter. Rennertshofen verlegte sich in der zweiten Hälfte aufs Kontern, hatte zwar keine große Chance mehr, durfte nach 95 Minuten aber über den Sieg jubeln. (ull)

Mühlried – TSV Pöttmes 0:1

Ein Tor machte den Unterschied. Und das fiel ganz früh vor 100 Zuschauern: Admir Muratovic brachte den TSV bereits in der 2. Spielminute in Führung. Und diese Führung hielt bis zum Schluss. Der TSV Pöttmes brachte den knappen Dreier unter Dach und Fach. Die Elf von Coach Fabian Scharbatke beendete damit auch eine Serie von zuletzt sechs Spielen ohne Sieg. Der SC Mühlried muss sich vor allem um die Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 65 Gegentoren stellt die Mannschaft von Sebastian Slupik die schlechteste Abwehr der Liga. (AZ)