Hollenbach ist in Durach nah dran an drei Punkten

Plus TSV spielt 1:1 und holt Punkt. Beide Tore fallen in den ersten zehn Minuten. Gäste verteidigen stark und haben kurz vor Schluss sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß.

Mit einem 1:1-Remis im Gepäck traten die Landesligafußballer des TSV Hollenbach die Heimreise vom Auswärtsspiel gegen den VfB Durach aus dem Allgäu an. Damit verkürzte das Schlusslicht den Abstand zum Vorletzten TSV Gersthofen um einen Zähler auf vier Punkte. Die für Samstag angesetzte Partie des SV Mering im Friedberger Kreisstadion gegen den SC Oberweikertshofen ist wegen der Platzverhältnisse abgesagt worden.