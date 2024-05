Fußball-Landesliga

04.05.2024

Klassenerhalt fix: TSV Aindling macht gegen Erkheim alles klar

Plus Dank des 3:0 gegen den TV Erkheim und einem Blitzstart macht der TSV Aindling den Klassenerhalt perfekt. Wie geht es bei Trainer Christian Adrianowytsch weiter?

Von Johann Eibl

Alles klar in Aindling: Auch in der Fußball-Saison 2024/25 wird der TSV wieder in der Landesliga vertreten sein. Nach dem souveränen 3:0 über den TV Erkheim ist die Abstiegsfrage endgültig vom Tisch. Auch nach oben hin geht nichts mehr. Rang zwei, der die Relegation für die Bayernliga bedeuten wird, ist ebenso wenig mehr ein Thema. Es sieht ganz danach aus, dass der Aufsteiger die Runde in der Spitzengruppe abschließen wird. Und damit durfte wohl auch der größte Optimist nicht rechnen.

"Wir sind super ins Spiel gekommen", stellte Trainer Christian Adrianowytsch sichtlich zufrieden fest. "Erste Halbzeit war sehr gut, da gibt es nicht viel zu meckern." Dann dachte er kurz nach und fuhr fort: "Zweite Halbzeit war genauso gut. Der Gegner kann sich nicht beklagen, wenn er mit fünf Toren rausgeht." Seiner Mannschaft zollte er "Riesenrespekt". Dass er vor diesem Freitagspiel nur einmal zum Training bat, das hat ganz offensichtlich nicht alle Beobachter begeistert. Negative Auswirkungen aber waren in keiner Szene zu spüren. "Ich hoffe, dass die Mannschaft schön feiert", so der Coach. Das ließen sich die Spieler nicht zweimal sagen. Beim Ausklang des Abends ging es auch um die Frage, was die letzten zwei Punktspiele in dieser Runde noch bringen. Adrianowytsch ist nicht der Einzige, der auf einen Platz unter den ersten fünf in der Endabrechnung hofft: "Das wäre ein Traum." Dem sind sie sehr nahe gekommen.

Pünktliches Erscheinen war mal wieder zweckmäßig am Schüsselhauser Kreuz, denn Treffer Nummer eins kam bereits nach 57 Sekunden zustande. Ein langer Pass von Noah Menhart kam zu Moritz Wagner, der ließ erst seinen Gegenspieler und dann auch noch den Torhüter schlecht aussehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

