Zurück im Landkreis: Aumiller wechselt nach Ecknach

Neuigkeiten gibt es bei den Fußballern des VfL Ecknach. Bei der zweiten Mannschaft, die in der Kreisklasse Aichach aktiv ist, übernimm Vincent Aumiller das Spielertraineramt. Der 37-Jährige ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter.