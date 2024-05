Handball

18:11 Uhr

Aderlass nach Saisonende: Wie geht es bei Aichachs Handballteams weiter?

Plus Die Handballteams des TSV Aichach blicken schon auf die kommende Saison. Personell wird sich einiges ändern. Wo noch Verstärkungen gesucht werden.

Von Johann Eibl

Die Handball-Saison 2023/24 ist Geschichte. Bereits vor einigen Wochen ertönte in den Hallen die Schlusssirene, nun ist Ruhe angesagt, relative Ruhe zumindest. Denn auch im Wonnemonat Mai kommt dieser Sport nicht so ganz zum Erliegen. Von einer konzentrierten Vorbereitung auf die nächste Runde, die erst im September starten wird, kann zwar derzeit keine Rede sein. Doch Handballerinnen wie Handballer des TSV Aichach kommen zu Übungseinheiten zusammen, die in lockerer Form ablaufen. Wer Lust hat, der kann gerne erscheinen, und wer seinen Terminplan anders gestalten will, der bleibt eben weg. Und wie sieht es personell aus?

Werfen wir einen Blick zurück auf die Spielzeit, die hinter uns liegt. Die Frauen legten am 17. September los, ihr Start löste Sorgen aus. Denn nach der 12:31-Niederlage in Herrsching war nicht auszuschließen, dass die Landesliga für sie wieder einmal zu einem Abenteuer werden würde, bei dem man erneut reichlich Lehrgeld zu zahlen hatte. Die Skeptiker hatten eindeutig zu tief gestapelt, wie sich bald herausstellte. Denn das damalige Siegerteam war ganz einfach eine Nummer zu groß; Herrsching marschierte in souveräner Manier in die Bayernliga. Und die Aichacherinnen? Die etablierten sich sehr schnell und schlugen sich als Fünfter in der Endabrechnung besser als jeder Optimist zu träumen wagte. Der Zusammenhalt war dabei ein sehr wichtiger Faktor. Dazu kam, dass Trainerin Christina Seidel ihre Leute per Videoaufnahmen auf die Gegner einstellen konnte. Dieses technische Hilfsmittel ist ab dieser Spielklasse vorgeschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen