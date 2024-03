Handball

Aichacher Handballerinnen können Klassenerhalt perfekt machen

Plus Die Handball-Frauen des TSV Aichach müssen ohne Torhüterin Vildan Acar auskommen. Die Männer bestreiten ein Derby beim TSV Haunstetten.

Von Johann Eibl

Im März ist jedes Jahr Endspurt angesagt in der Saison der Handballerinnen und Handballer. Der beginnt beim TSV Aichach jeweils mit Auswärtsspielen, die am Sonntagnachmittag angepfiffen werden. Die Frauen sind um 16.15 Uhr in der Landesliga beim PSV München zu Gast, eine Viertelstunde später legen die Männer in der Bezirksoberliga beim Team zwei des TSV Haunstetten los.

Frauen Die wichtigste Frage im Aichacher Lager lautet in diesen Tagen: Wie geht es Vildan Acar? Die Torhüterin zog sich zuletzt eine Verletzung am linken Knöchel zu und konnte nicht mehr weiterspielen. Ihrer Aussage nach Spielschluss zufolge kam sie relativ glimpflich davon, es handelt sich wohl um eine Bänderdehnung, die aber erst ausgeheilt werden muss. Trainerin Christina Seidel sagt zu dieser Personalie: "Es ist nicht so wild, wie zuerst gedacht. Aber ich vermute, dass sie am Sonntag nicht spielen kann." In diesem Fall ist klar, dass Silke Arnold ("Die hat das letzte Spiel gut gehalten", so Seidel) zur Nummer eins zwischen den Pfosten wird, auf dem Gebiet bringt sie ohnehin reichlich Erfahrung mit. Und wer könnte sie bei Bedarf ersetzen? Diese Aufgabe wird Kathleen Halfter aus der Zweiten übernehmen. Dabei handelt es sich keineswegs um ein bislang unbekanntes Gesicht. Einmal pro Woche trainieren die Teams eins und zwei miteinander. Ansonsten sollte der TSV-Kader komplett bestückt sein.

