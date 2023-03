Handball

Kein doppeltes Vergnügen: Aichacher Handballerinnen sind sauer

Plus Während sich die Handballmänner des TSV Aichach nach der Pause auf ein Heimspiel freuen, müssen die Frauen aussetzen. Der Spitzenreiter hat wenig Verständnis.

Von Johann Eibl

Zum letzten Mal in der Saison 2022/23 stand für den morgigen Samstag eine Doppelveranstaltung der Aichacher Handballabteilung auf dem Programm. Zuerst sollten sich die Frauen mit dem TSV Niederraunau messen und um 19.15 Uhr die Männer mit dem TV Gundelfingen. Doch dieses Doppel klappt nur zur Hälfte. Das liegt an den Handballerinnen aus Niederraunau, die sich nicht in der Lage sehen, mit einer Mannschaft beim Spitzenreiter anzutreten und daher die Punkte kampflos abliefern mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

