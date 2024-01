Kreisliga als Ziel: Matthias Kefer wird Trainer beim SV Thierhaupten

Matthias Kefer wechselt im Sommer vom SC Griesbeckerzell zum SV Thierhaupten. Für den 34-Jähriger ist es auch eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln.

Dass Matthias Kefer den SC Griesbeckerzell im Sommer verlassen wird, stand schon länger fest. Nun ist auch klar, wohin es den Reichersteiner verschlägt. Der 34-Jährige übernimmt im Sommer den SV Thierhaupten.

Der in Baar aufgewachsene Kefer machte seine ersten Schritte im Erwachsenenbereich beim SVB, der in dieser Spielzeit eine Spielgemeinschaft mit Thierhaupten bildet. Danach zog es Kefer zum TSV Rain, für den er sogar in der Regionalliga zum Einsatz kam. Über den TSV Nördlingen zog es Kefer 2014 zum SV Echsheim. Mit dem SVE feierte er den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga und blieb bis 2019. Danach wechselte er nach Griesbeckerzell. Sein Cousin Patrick ist beim SVB Abteilungsleiter und hat den Transfer mit eingefädelt.

Fußball: Nico Schröttle wird Co-Trainer beim SV Thierhaupten

Als spielender Co-Trainer soll Niko Schröttle fungieren. Der 29-Jährige steht derzeit noch beim Bezirksligisten TSV Rain II in der Verantwortung. Als Spieler hat er beim TSV Rain und beim FC Ehekirchen Einsätze in der Regionalliga, Bayernliga und Landesliga aufzuweisen. Beide hatten mehrere Angebote vorliegen. „Wir freuen uns, dass sie sich für den SV Thierhaupten entschieden haben“, sagt die stellvertretende Abteilungsleiterin Claudia Martin: „Sie haben Bock, sich längerfristig an den Verein zu binden und mit unseren jungen Spielern, die viel Potenzial haben, eine Mannschaft zu formen.“ Das Ziel sei, wieder in die Kreisliga zurückzukehren. „Die Mannschaft hat viel an Selbstvertrauen und Motivation eingebüßt“, sagt Martin, „deshalb muss jetzt erst einmal der Klassenerhalt in der Kreisklasse Nordwest eingetütet werden.“

Nach der Entlassung von Dominik Bröll haben Christian Ullmann und Georg Mayr bis Sommer das Kommando. (oli)