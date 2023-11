Toni Treffer, freier Mitarbeiter unserer Redaktion, wird heute 80

Seit 1961 ist Anton Treffer aus Todtenweis freier Mitarbeiter unserer Redaktion. In vielen Vereinen ist er ehrenamtlich engagiert. An diesem Mittwoch wird er 80 Jahre alt.

Das Ehrenamt hält jung. Von Wasserwacht über Feuerwehr bis zum Gartenbauverein – die Todtenweiser Vereine können seit Jahrzehnten auf Toni Treffer zählen, der heute 80 Jahre alt wird. Treffer ist seit vielen Jahren freier Mitarbeiter (Kurzzeichen: atr) der Aichacher Nachrichten. Schon 1961 fing er als Berichterstatter an. Damals schrieb er als 18-Jähriger noch für die Ausgabe Augsburg-Land der Augsburger Allgemeinen, denn er wohnte in Gablingen (Landkreis Augsburg).

Geboren wurde Treffer am 22. November 1943 in Augsburg. Kurz vor seiner Geburt fiel sein Vater in Russland. Mit Mutter Adelheid und den Großeltern wuchs der Jubilar in Gablingen auf. Eine Lehre als Kfz-Mechaniker vollzog er bei Firma Haller. Dort machte er auch seinen Gesellenbrief. Ab Ende 1962 verdiente er sein täglich Brot bei Hoechst in Gersthofen. Dort war er als Mess- und Regelmechaniker bis zu seinem Vorruhestand im Dezember 1998 beschäftigt.

Anton Treffer ist ehrenamtlich schon immer sehr engagiert

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war er ehrenamtlich immer sehr engagiert. Als er mit seiner Familie nach einem Neubau eines Hauses 1973 nach Todtenweis zog, hatten es ihm mehrere Vereine angetan. Schon in Gablingen war er mit 16 Jahren in die Feuerwehr eingetreten – „wie es sich gehört“, sagt Treffer.

Dieses Engagement führte er in seinem neuen Heimatort weiter. Er legte viele Ausbildungen ab, die es bei der Löschgruppe gab. Es begann als einfacher Feuerwehrmann, dann folgten Maschinist, Gerätewart, schwerer Atemschutzträger, Löschmeister und Abzeichen bis ihn zu Gold/Rot. Seit Beginn der Atemschutzgruppe 1977 in Todtenweis, bei der Treffer ebenfalls dabei war, kümmert er sich um das Befüllen der Atemluftflaschen.

Gemeinsam mit Fred Kurz aus Aindling gründete er 1977 die Wasserwacht Aindling. Bis 2009 war er dort auch Vorsitzender. Seit 2014 ist er dort als Ehrenmitglied gelistet. Während seiner Zeit in der Wasserwacht fanden unter seiner Regie etwa 150 Schwimmkurse mit jeweils etwa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Treffer war im Verein auch als Rettungsschwimmer, Motorbootführer, Schwimmausbilder und Leiter der Blutspende tätig.

Gründungsmitglied bei Fischern und beim Gartenbauverein

Auch das Fischen gehört zu seinen Hobbys. Er trat bei der Gründungsveranstaltung des Fischereivereins Todtenweis 1979 sofort als Mitglied bei. Ab 1979 war er als Fähnrich tätig und bis heute als Fahnenbegleiter. Ebenso war er Gründungsmitglied beim Gartenbauverein im Jahr 1993 wie auch beim Förderverein 1000 Jahre Todtenweis. Seine Ehefrau Maria sagt augenzwinkernd: „Toni ist mit den Vereinen verheiratet.“