Baar

vor 17 Min.

Zum Brauereifest erwartet Baar 10.000 Besucher

Beim Brauereifest in Unterbaar soll wieder so ausgelassen gefeiert werden wie 2023.

Plus Vier Tage lang feiert die Schlossbrauerei Unterbaar mit Unterstützung der Vereine das Brauereifest. Höhepunkt ist der Maibaumwettbewerb. Was die Maß Bier kostet.

Von Inge von Wenczowski

Auf vier Tage Ausnahmezustand stellen sich die etwa 1200 Bewohner und Bewohnerinnen des kleinen Ortes Unterbaar am Schnittpunkt der vier Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen ein. Dort startet in Kürze das alljährliche Brauereifest. Vom 16. bis zum 19. Mai erwarten die Veranstalter bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Das Fest ist ein Gemeinschaftprojekt der Schlossbrauerei Unterbaar und der örtlichen Vereine. Der Sportverein Baar mit seiner Vorsitzenden Barbara Rindt ist seit dem ersten Brauereifest dabei, kurz darauf schloss sich auch die Blaskapelle Baar mit ihrer Vorsitzenden Kunigunde Ruisinger an. Seit 2023 beteiligt sich auch der Schützenverein Baar mit Vorsitzender Stefanie Schex. Vom Aufbau über die Küche und die tägliche Reinigung des Zeltes bis zum Abbau leisten die Vereine circa 2200 bis 2500 Arbeitsstunden jährlich, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Schlossbrauerei laufen die Fäden bei Albert Eberle von Koblinski (technische Leitung) und Andreas Baur zusammen.

