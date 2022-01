Ammersee

vor 48 Min.

Corona-Spaziergänge: Kritik aus Dießen an Polizei und Landratsamt

Plus Die Mittwochsdisko aus Dießen kritisiert Landratsamt und Polizei für ihr Vorgehen. Der Dießener Polizeichef widerspricht teilweise. In Landsberg werden Reporter attackiert.

Von Gerald Modlinger und Dominic Wimmer

Trotz einer Allgemeinverfügung des Landratsamts gegen Demonstrationen und unangemeldete Spaziergänge für bestimmte innerörtliche Räume in Dießen und Landsberg haben sich auch am Montag Corona-Spaziergänger und -spaziergängerinnen getroffen. In Dießen wichen diese auf die Herren- und Von-Eichendorff-Straße aus, nachdem die Polizei den Untermüllerplatz, wo man sich an den vergangenen Montagen getroffen hatte, abgeriegelt hatte. Zu einem Zwischenfall kam es am Montag beim Corona-Spaziergang in Landsberg. Dabei wurden ein Redakteur und ein Fotograf angegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen