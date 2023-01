Ammersee

07:00 Uhr

Klimaschutz: Raistinger Gemeinderätin zeigt sich selbst an

Plus Die Raistinger Kommunalpolitikerin Maiken Winter setzt sich für den Schutz des Klimas ein. Jetzt macht sie mit einer ungewöhnlichen Aktion auf das Thema aufmerksam.

Von Gerald Modlinger

Klebeaktionen auf Autobahnen, Flughäfen und Verkehrsknotenpunkten: Damit haben in den vergangenen Wochen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" für Aufmerksamkeit und auch für massive Reaktionen der Staatsgewalt gesorgt: Wohnungen wurden durchsucht, Präventivgewahrsam zur Verhinderung weiterer Klebeaktionen verhängt und es wird auch wegen des Vorwurfs einer "kriminellen Vereinigung" ermittelt. Die Raistinger Gemeinde- und Kreisrätin Maiken Winter ( ÖDP) unterstützt die Bewegung. Am Tag vor Heiligabend hat sie diesbezüglich einen ungewöhnlichen Schritt unternommen. Sie hat Selbstanzeige bei der Polizei in Weilheim erstattet.

