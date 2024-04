Am Ammersee gibt es drei neue Maibäume

In drei Ortschaften darf man sich am Mittwoch auf einen Bilderbuch-1. Mai freuen. Auch in Pähl hat sich die zunächst noch getrübte Stimmung ums Brauchtum wieder aufgehellt.

Beste Bedingungen zum Maibaumaufstellen verspricht der Wetterbericht in diesem Jahr. In drei Ortschaften am Ammersee darf man sich deshalb auf einen Bilderbuch-Maifeiertag freuen: in Dettenhofen, Wengen und Pähl.

In Pähl war die Stimmung in den vergangenen Tagen jedoch nicht so ungetrübt wie das Wetter am 1. Mai werden soll. Als der im Januar geschnittene und erst einmal im Wald liegen gelassene Baum ins Dorf gebracht werden sollte, stellte die Feuerwehr einen mit einer Handsäge angebrachten etwa fünf Zentimeter tiefen Schnitt sieben Meter unterhalb der Spitze fest. Die Polizei wurde eingeschaltet. Ein Tatverdächtiger konnte zwar bislang nicht ermittelt werden, aber die Feuerwehr hat eine Lösung gefunden, wie sie einen sicheren Maibaum aufstellen kann. Die Fichte wurde zur Spitze hin so weit verjüngt, dass sie nicht um die sieben Meter, sondern nur um ein kleines Stück verkürzt werden muss.

Um 10 Uhr wird der Baum mit einem Pferdegespann und begleitet mit Blasmusik und Trommlerzug vor das Pfarr- und Gemeindezentrum gebracht, um ihn dann dort aufzustellen. Danach können sich alle Helfer und Gäste mit Würstl, Leberkäs und Bratensemmel sowie Kaffee und Kuchen stärken.

Keine Chance haben potenzielle Maibaumschänder und -diebe in Dettenhofen. Der Maibaum wird dort nämlich erst am frühen Morgen des 1. Mai geschnitten, zum Feuerwehrhaus gebracht und dort geschmückt und ab etwa 10.30 Uhr aufgestellt. Danach spielt der Musikverein Dießen und bei Speis und Trank wird gefeiert. Veranstaltet wird die Maifeier von den Martinsschützen.

Der zweite Maibaum im Dießener Gemeindegebiet wird in Wengen aufgestellt. Vor vier Jahren wurde in Wengen wegen der damaligen Corona-Restriktionen der Maibaum im Herbst und mit Kran und ohne Feier aufgestellt, heuer geschieht dies unter der Regie der Burschenschaft wieder zum richtigen Zeitpunkt und mit einem Fest. Los geht es am Vormittag, sodass der Baum zum Mittagläuten senkrecht stehen wird. Danach spielt die Raistinger Blasmusik und statt der oft sonst bei diesen Anlässen üblichen Rollbraten mit Kartoffelsalat stehen Schupfnudeln mit Kraut und Speck auf der Speisekarte. (AZ)