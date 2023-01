Zum Jahreswechsel ist die Feierlaune am Ammersee groß

In Dießen wird 2023 in einer fast lauen Neujahrsnacht mit einem großen Feuerwerk am Ammersee-Ufer begrüßt. Die Polizei meldet ein "lebhaftes Einsatzgeschehen".

Nach zweimaligen starken Corona-Restriktionen ist der Jahreswechsel in der Region dieses Mal – so scheint es – auch gegenüber der Vor-Corona-Zeit deutlich lebhafter gefeiert worden. Die Feuerwerke fielen trotz aller Diskussionen darüber eher üppiger als in früheren Jahren aus. Und das milde Wetter bot beste Voraussetzungen, um ohne kalte Füße draußen das Spiel der Farben und Lichter zu bewundern, auch wenn dies dann auch immer mit viel Rauch und Lärm verbunden ist. In Dießen wurde vor allem beim Strandhotel in den Boxler-Anlagen gefeiert. Der Bereich auf der anderen Seite des Mühlbachs ist wegen der Seeanlagen-Baustelle abgesperrt.

Beim Strandhotel wurde gegen Mitternacht ein professionelles Feuerwerk gezündet, draußen am Stegkopf beim Weihnachtsbaum. 20 Minuten erstrahlte der Nachthimmel in immer neuen Formen und Farben. Allerdings machten diesem Feuerwerk auch zahlreiche private Feuerwerkskünstler an den Stufen der neuen Ufermauer so viel Konkurrenz, dass große Rauchschwaden den Blick auf das große Feuerwerk teilweise eintrübten. Viele Dießener ließen nach einem Jahr mit viel Klagen wegen stark gestiegener Preise der Not keinen Schwung, feierten gemeinsam und stießen auf ein gutes neues Jahr an.

Üppig und mit viel Licht, Schall und Rauch wurde das neue Jahr am Ammerseeufer in Dießen begrüßt. Foto: Uschi Nagl

Der Jahreswechsel war rund um den Ammersee freilich auch mit einigen unangenehmeren Begleiterscheinungen verbunden, wie den Berichten der Polizeiinspektionen in Dießen, Landsberg, Schongau und Weilheim am Neujahrsmorgen zu entnehmen war. Es gab vereinzelt Kleinbrände, teils gewaltsame Auseinandersetzungen und Verkehrsdelikte.

Im Raum Dießen blieb es vergleichsweise ruhig. Kurz nach Mitternacht wurde der Dießener Polizei mitgeteilt, dass in Greifenberg eine Person in einem Pkw offensichtlich alkoholisiert und in Schlangenlinien fahrend einer Gruppe feiernder Personen entgegenkam und am Boden stehende Glasflaschen überfuhr. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Fahrer. Da das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs bekannt war und Anwesende den Fahrer beschreiben konnten, wurde der 22-Jährige gegen 1 Uhr an der Halteradresse ausfindig gemacht. Da der Tatverdächtige bestritt, gefahren zu sein, wurde mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung neben seinem Führerschein auch seine getragene Kleidung, sein Mobiltelefon und das Fahrzeug zur Beweissicherung beschlagnahmt. Der Pkw wies frische, massive Beschädigungen an der Seite auf.

Silvester: In Kaufering verbrennen Briefe bis zur Unkenntlichkeit

Die Landsberger Polizei sprach von einer "einigermaßen ruhigen" Neujahrsnacht mit circa 20 Einsätzen. Neben Einsätzen wegen Ruhestörungen gab es auch vereinzelt kleinere Brände. Am Fuggerplatz in Kaufering wurde ein Postkasten vom LMF-Postservice durch einen eingeworfenen Böller in Brand gesetzt. Die darin befindlichen Briefe waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Vater und Sohn gehen in Peißenberg aufeinander los

In Peißenberg geriet gegen halb vier Uhr ein 48-jähriger Mann zunächst mit einem Nachbarn in Streit. Anschließend stritt er sich noch mit seinem 15-jährigen Sohn. Dabei schlug der Vater den Sohn mit der Faust in das Gesicht. Der Sohn schlug zurück, wodurch der Vater eine Platzwunde am Ohr erlitt. Bei Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte war der Vater höchst aggressiv und verweigerte jegliche Behandlung. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Zuvor war gegen 2 Uhr ebenfalls in Peißenberg ein Beziehungsstreit eskaliert. Eine 42-jährige Frau teilte mit, dass ihr Ex-Freund bei ihr auf der Terrasse erschienen sei und diese trotz Aufforderung nicht verlassen wolle. Die Polizei stellte bei der Peißenbergerin Hämatome im Gesicht sowie Würgemale fest, heißt es im Polizeibericht. Ihren Angaben zufolge hatte sie ihr Ex-Freund angegriffen. Sie verteidigte sich mit Schlägen und konnte den Ex-Freund schließlich vertreiben.

Junger Mann surft auf dem Autodach

Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei ein hin und her rasender Pkw gemeldet. Am Steuer saß ein 21-jähriger Hohenpeißenberger, der seinen 20-jährigen Bruder surfender Weise auf dem Fahrzeugdach beförderte, heißt es im Polizeibericht.

Im Krankenhaus begann das neue Jahr für einen 64-jährigen Mann in Weilheim. Laut Polizei wurde der Mann gegen 2 Uhr auf der Unterhausener Straße verletzt auf dem Gehweg liegend gefunden. Mit starken Gesichtsverletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Es wird vermutet, dass er beim Schieben seines Fahrrades gestolpert ist.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord fasste zusammen: "Das Einsatzgeschehen verlief in der Silvesternacht durchaus lebhaft." Im Dienstgebiet gab es insgesamt 361 Einsätze mit Silvesterbezug. Der Einsatzzentrale wurden 38 verletzte Personen gemeldet, der gesamt entstandene Sachschaden beträgt rund 235.000 Euro. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd meldete 274 Silvester-Einsätze, einen mehr als vor einem Jahr.