Polizei meldet etliche Fahrradunfälle im Raum Landsberg/Weilheim

Am Freitag und Samstag kommt es in Landsberg, am Ammersee und im Raum Weilheim zu einer Serie von Fahrradunfällen. Häufig ist dabei Alkohol im Spiel.

Im Raum Landsberg, Ammersee und Weilheim haben sich zuletzt etliche Unfälle mit Radfahrern ereignet, in mehreren Fällen spielte dabei auch Alkohol eine Rolle, wie die Polizei berichtet.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags meldete eine Zeugin einen verunfallten Radfahrer in der Fred-Frankenberger-Straße in Utting. Vor Ort konnte die Polizei feststellen, dass dieser mit über 2,4 Promille erheblich alkoholisiert war, berichtet die Dießener Inspektion. Laut übereinstimmender Aussagen der Anwesenden und des Schadensbildes, hatte der 38-jährige Mann aus Utting beim Schieben die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war damit gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw gestoßen. Der Mann blieb unverletzt, lediglich seine Jacke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Mit mehr als zwei Promille auf der Katharinenstraße in Landsberg geradelt

Am Freitag gegen 20.15 Uhr fiel der Polizei auf der Katharinenstraße in Landsberg ein Radfahrer aufgrund dessen unsicherer Fahrweise auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Wie es im Polizeibericht heißt, ergab ein Alkoholtest einen Wert jenseits der zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstellt.

In Weilheim konnte eine Polizeistreife beobachten, wie ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Weilheim am Freitag gegen 20.15 Uhr auf der Münchener Straße zu Sturz kam. Dabei verletzte er sich zwar nicht, jedoch wurde ein Atemalkoholwert von mehr als einem Promille festgestellt, der eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hat, wie die Inspektion meldet.

Peißenberger ist betrunken und bekommt noch ein anderes Problem

Kurz zuvor hatte die Polizei in Peißenberg einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 42-jährige Peißenberger war am „Barbarahof“ gestürzt. Neben der Platzwunde trug er auch eine Anzeige davon, da er zum einen mit mehr als einem Promille unterwegs war und ferner den E-Scooter trotz einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern nicht versichert hatte, berichtet die Polizei.

Daneben stürzte am Freitag auch ein 19-jähriger Radfahrer in Dießen. Der Dießener wollte frühmorgens mit seinem Rad zur Arbeit fahren. Als er auf der Vogelherdstraße auf Höhe des E-Werks unterwegs war, brach aus unbekannten Gründen sein Sattel von der Halterung ab. Der Mann kippte nach hinten vom Fahrrad und kam mit dem Rücken auf dem Asphalt auf. Er wurde kurze Zeit später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)