Bischof Betram weiht Männer aus der Region zu Ständigen Diakonen

Thomas Becherer aus Entraching und Christian Lang aus Weilheim werden von Bischof Bertram zu Ständigen Diakonen geweiht.

Zwei Männer werden am Samstag, 7. Oktober, im Hohen Dom zu Augsburg durch Bischof Dr. Bertram Meier zu Ständigen Diakonen geweiht. In einem feierlichen Gottesdienst um 9.30 Uhr empfangen Thomas Becherer ( Entraching) und Christian Lang ( Weilheim) das Sakrament der Diakonenweihe. Die Liturgie wird auf der Bistumsseite (www.bistum-augsburg.de), bei Facebook und durch katholisch1.tv live gestreamt sowie im Fernsehen auf a.tv und allgäu.tv übertragen.

Die beiden studierten Theologen absolvierten laut Pressemitteilung in Vorbereitung auf ihre Weihe eine vierjährige berufsbegleitende Ausbildung mit drei unterschiedlichen Praktika. Im Folgenden stellen wir die zwei Kandidaten, die künftig als Diakone mit Zivilberuf in der Pfarrpastoral tätig sind, in Kurzporträts vor.

Thomas Becherer (46) aus der Pfarrei St. Jakobus maj. in Entraching ist als pastoraler Mitarbeiter und Kirchenmusiker in der Pfarreiengemeinschaft Lechrain sowie der Wallfahrtskirche Andechs tätig. Der verheiratete Vater von drei Kindern war zunächst als Bankkaufmann in Bonn und Frankfurt tätig, bevor er sich zum Theologiestudium entschloss und im Anschluss die Ausbildung zum Religionslehrer und C-Kirchenmusiker im Bistum Augsburg antrat.

Thomas Becherer ist begeisterter Organist und Chorleiter

Der begeisterte Organist und Chorleiter, der seit fast vier Jahrzehnten als Ministrant und Musiker im „Dienst der Liturgie“ steht, will als Ständiger Diakon in der PG Lechrain dem nun den Dienst am Menschen sowie die Verkündigung hinzufügen: „Ich freue mich sehr, dass, neben Vorträgen, Katechesen und Bibelkursen, in Zukunft auch die Verkündigung des Evangeliums und die Predigt mein Aufgabenspektrum erweitern werden.“

Christian Lang (40) kommt aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Weilheim und arbeitet in der Jugendbildungsstätte Aktionszentrum des Klosters Benediktbeuern als Bildungsreferent. Hauptsächlich begleitet der verheiratete Theologe dort junge Menschen bei Tagen der Orientierung, Firmwochenenden, Jugendleiterschulen und Seminaren für Freiwilligendienste; zudem ist er Beauftragter des Klosters für präventiven Kinder-, Jugend- und Mitarbeiterschutz.

Christian Lang ist Sänger und Gitarrist

Einen besonderen Stellenwert in seinem Leben hat die Verbindung von Singen und Beten, der er bis heute als Sänger und Gitarrist in verschiedenen Chören und Bands nachkommt. Das Leitmotto seines Diensts als Diakon stammt dabei von den Salesianern Don Boscos: „…damit das Leben gelingt!“ Dafür wolle er sich zum Aufbau des Reiches Gottes einsetzen: „Dieses Vertrauen in die liebende Zuwendung Gottes zu uns Menschen möchte ich weiter die Welt hinaustragen und verkünden.“ (AZ)