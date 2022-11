Brand in Peißenberg: Feuer von einem der Opfer gelegt?

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Peißenberg werden zwei Leichen gefunden. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Noch während die Feuerwehr am Samstagabend, 26. November, den Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Peißenberg löschte, fanden die Einsatzkräfte darin zwei tote Personen. Wie die Polizei nun mitteilt, konnte deren Identität nun zweifelsfrei geklärt werden.

Eine am Montag, 28. November, durchgeführte Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in München hat demnach ergeben, dass es sich bei den beiden Toten um einen 39-jährigen Mann und seine 70-jährige Mutter handelt, die beide Bewohner der Wohnung waren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Brandfahnder der Kriminalpolizei Weilheim davon aus, dass das Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt wurde. Eine Beteiligung Dritter erscheint derzeit unwahrscheinlich. Die Ermittlungen der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II dauern laut Polizei derweil an.

Brand in Peißenberg: Drei weitere Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden

Gegen 21 Uhr waren am Samstag mehrere Anrufe von Bewohnern und Nachbarn eines Mehrparteienhauses in der Hans-Böckler-Straße in Peißenberg in der Polizeieinsatzzentrale eingegangen. Die Mitteiler hatten explosionsartige Geräusche vernommen und den Brand einer Wohnung des Mehrparteienhauses mitgeteilt. Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wenig später am Einsatzort eintrafen, stand die Wohnung im zweiten Stockwerk in Vollbrand. Umgehend begann die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten, während zahlreiche Bewohner des Hauses vom Rettungsdienst vor Ort betreut wurden. Drei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Noch während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr in der betroffenen Wohnung eine tote Person, einige Zeit später eine zweite. Vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) die ersten Untersuchungen für die Kripo. Nachdem ein Statiker das Gebäude begutachtet hatte, konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Weil aber Balkone einsturzgefährdet sind, musste das Technische Hilfswerk (THW) diesbezüglich Sicherungsmaßnahmen treffen. Der Sachschaden an dem Wohnhaus mit insgesamt 24 Wohneinheiten dürfte ersten Schätzungen zufolge zumindest im hohen sechsstelligen Bereich liegen. (AK)

Lesen Sie dazu auch