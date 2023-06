Bei der CSU hofft man auf einen Bundeskanzler Friedrich Merz

Im Jahr der Landtagswahl wird das Weilheimer Volksfest auch zur politischen Bühne: Bei der CSU spricht CDU-Chef Friedrich Merz vor rund 1000 Besuchern.

Ein politisches Event in dieser Größenordnung gibt es auch bei der CSU nicht alle Tage: Beim Frühschoppen im Festzelt auf dem Weilheimer Volksfest trat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz als Hauptredner auf. Er sprach etwa 45 Minuten und vor ihm Alexander Dobrindt mit etwa der halben Redezeit. Die beiden zogen gemeinsam ins Zelt ein zum Marsch „Alte Kameraden“.

Vor 1000 Besuchern trafen beide Redner offenbar einen Nerv, wie es in einer Mitteilung der CSU heißt, als sie den Plan der Ampel-Regierung zum Gebäudeenergiegesetz als weltfremd und arrogant kritisierten. Dobrindt: „Nichts gegen Wärmepumpen, aber Hausbesitzer müssten selbst wissen, welche Art der Heizung sie sich leisten können.“ Merz: „Wenn die Grünen die Menschen bevormunden und überfordern, beschädigen sie die Bereitschaft, etwas für den Klimaschutz zu tun.“ Natürlich sei es richtig, im Gebäudebereich fossile Energieträger und Kohlendioxid zu sparen, aber dafür bedürfe es eines realistischen Fahrplans und keiner erzwungenen Einheitslösung für alle Häuser. Merz forderte die FDP auf, bei diesem Thema endlich Nein zu sagen. Dobrindt hatte sich tief enttäuscht von der FDP gezeigt, die in der Ampel keine höheren Freibeträge bei der Erbschaftsteuer erreicht und so das Vererben von Wohneigentum in Hochpreisregionen deutlich verteuert hätte.

Die Unionsparteien warnen vor einer Deindustrialisierung Deutschlands

Das beherrschende Thema beider Reden war die Sorge um den Wohlstand Deutschlands. Der Fokus auf Klima- und Ressourcenschutz dürfe nicht in eine anti marktwirtschaftliche Agenda der Deindustrialisierung ausarten. Die künftige Wirtschafts- und Energiepolitik könne nur mit Technologieoffenheit Erfolg haben und damit Wachstum und Beschäftigung sichern.

Das Ziel der Verkleinerung des Bundestags sei zwar richtig, mindestens ebenso wichtig sei es aber, das Stellenwachstum in Ampel-Ministerien zu bremsen. Merz: „Habeck hat sieben Staatssekretäre, Ludwig Erhard hat mit einem Staatssekretär weit bessere Politik gemacht.“ Durch die Kundgebung zog sich die Botschaft: Die Union versteht sich als Gegenmodell zur Ampel, steht aber in zentralen Fragen bereit, der Regierung die Hand zur Kooperation zu reichen.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn hofft auf einen Bundeskanzler Friedrich Merz

Der Landtagsabgeordnete Harald Kühn sprach zum Schluss an Merz gewandt: „Wir hoffen inständig, dass Sie spätestens 2025 Bundeskanzler werden.“ Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von der Blaskapelle Prem, die zum Abschluss die Bayern- und die Nationalhymne stimmungsvoll intonierte. (AZ)

