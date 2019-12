vor 58 Min.

79-jährige Unfallflüchtige kehrt reuig zurück

Eine ungewöhnliche Häufung an Verkehrsunfällen mit flüchtigen Fahrern beschäftigt die Polizei in Zusmarshausen. Ein Vorfall in Diedorf ist schwer erklärbar.

Von Matthias Schalla

Mit mehreren Unfallfluchten seit Wochenbeginn muss sich die Polizei in Zusmarshausen zurzeit beschäftigen. Zumindest ein Fall dürfte jedoch bereits nach zehn Minuten als geklärt geführt werden.

Der ungewöhnlichste Unfall passierte am Dienstagnachmittag um 16.45 Uhr in Diedorf. Eine 79-jährige Autofahrerin hielt vorschriftsmäßig mit ihrem Toyota vor dem Stopp-Schild an der Kreuzung Lindenstraße/Pestalozzistraße. Hinter ihr stand eine 77-jährige Fiat-Fahrerin. Plötzlich setzte die zwei Jahre ältere Seniorin nach Auskunft der Polizei zurück und fuhr mit dem Heck ihres Autos gegen die Front des Fiats. Statt jedoch auszusteigen und ihre Personalien sowie die Versicherungsunterlagen mit der Geschädigten auszutauschen, fuhr die 79-Jährige einfach davon.

Nach zehn Minuten kehrte sie zurück

Offenbar bereute sich jedoch ihre Unfallflucht recht schnell. Bereits nach zehn Minuten kehrte sie zurück. Eine plausible Erklärung für ihre Verhalten konnte sie jedoch nicht abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Noch nicht geklärt ist jedoch ein weiterer Unfall in Zusmarshausen. Dort war in der vergangenen Woche von Montag, 25. November, bis Montag, 2. Dezember, ein silberner BMW X3 geparkt. In diesem Zeitraum ist laut Polizei ein unbekannter Autofahrer in die hintere Beifahrerseite des SUV gefahren und hat einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht.

Ebenfalls noch nicht gefunden ist der Fahrer, der im Zeitraum zwischen 12 und 16.45 Uhr am Montag gegen einen Mauersockel in der Arnulfstraße in Zusmarshausen gefahren ist. Durch den Aufprall verschob sich eine Granitplatte und richtete einen Sachschaden von rund 100 Euro an.

Gegen ein geparktes Auto gefahren

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es in Zusmarshausen erneut ein geparktes Auto getroffen. Der Mercedes Sprinter stand ab 20 Uhr in der Augsburger Straße. Als der Fahrer am nächsten Tag zu seinen Kleintransporter ging, bemerkte er den Schaden an seinem Fahrzeug. Der Unbekannte hatte einen Schaden in Höhe von 1000 Euro angerichtet.

Noch nicht bekannt ist letztendlich der Fahrer, der am Montag in Horgau in eine Baustelle gefahren ist. Der Unbekannte hat laut Polizei zwischen 12 und 15 eine in der Augsburger Straße aufgestellte Warnbake übersehen und umgefahren. Der entstandene Sachschaden wird von der Gemeinde Horgau mit 100 Euro beziffert.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

