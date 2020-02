vor 53 Min.

Auto umgekippt: B2 nach Unfall in Richtung Donauwörth wieder frei

Auf der B2 bei Gersthofen ist es zu einem Autounfall gekommen. Nach einer Sperrung ist die Fahrbahn in Richtung Donauwörth wieder frei.

Nachdem ein Auto von der Straße abgekommen auf die Seite gefallen war, musste die B2 auf Höhe Gablingen gesperrt werden. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

Am Montagabend ist es zu einem Unfall auf der B2 in Richtung Donauwörth gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Autofahrer gegen 19 Uhr ohne Fremdeinwirkung in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der Abhöranlage bei Gablingen seitlich von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fiel dabei auf die Seite.

Mittlerweile ist die B2 wieder frei. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Der Fahrer habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren, sagte ein Sprecher der Polizei Schwaben Nord. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aufschneiden, um den Unfallfahrer aus dem Auto zu holen. Der 49-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt und wurde ins Uniklinikum gebracht.

Vor der Ausfahrt Gersthofen-Bergstraße staute es sich. Der Abschleppdienst brachte das Auto gegen 20 Uhr vom Unfallort weg. Wie der Polizeisprecher mitteilte, habe es seit Montagmittag alleine in Nordschwaben 48 Autounfälle gegeben. Grund seien die Witterungsbedingungen gewesen. (dwo)

