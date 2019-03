vor 26 Min.

Autofahrer droht Frauchen samt Hund mit dem Tod

In Fleinhausen eskaliert ein Streit. Dies ist nicht der einzige Fall, bei dem Hundehalter angegangen wurden. Vor einem Jahr wurden sogar zwei Hunde erschossen.

Von Matthias Schalla

Eskaliert ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und einer Hundehalterin am Donnerstag auf einer Wiese südwestlich einer Fischzucht bei Fleinhausen. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der auf etwa 70 Jahre geschätzte Mann damit drohte, Hund und Frauchen umzubringen. Ähnliche Vorfälle im Augsburger Land vor kurzer Zeit hatten bereits für jede Menge wirbel gesorgt.

Eigentlich wollte die 48-Jährige ihrem Hund nur etwa Bewegung verschaffen. Sie übte daher auf der Wiede mit ihrer Hündin das Apportieren, als plötzlich sich ein Mann in seinem VW-Golf heranfuhr. Der etwa 70 Jahre alte Fahrer stieg aus und begann sich mit der Frau zu streiten. Die Auseinandersetzung schaukelte sich nach Auskunft der Polizei derart hoch, dass der Mann schließlich die Hundehalterin und ihren Hund mit dem Tod bedrohte, sollte sie mit ihrem Vierbeiner sich noch einmal auf der Wiese aufhalten.

Traktorfahrer versuchte den Streit zu schlichten

Während der Auseinandersetzung kam noch ein Traktorfahrer hinzu. Er versuchte den Streit zu schlichten. Um den Vorfall genauer zu klären, sucht die Polizei nun nach dem unbekannten Traktorfahrer. Auch weitere Zeugen sollten sich möglichst umgehend bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden.

Ebenfalls eskaliert ist ein Streit in Bobingen. Dieser Fall wird nun am kommenden Mittwoch, 27. März, in Augsburg vor Gericht verhandelt. Auslöser für den Streit war ein Hundehaufen. Der Angeklagte soll demnach dem Halter zunächst derart gegen den Kopf geschlagen haben, dass er kurzzeitig bewusstlos wurde und eine Schädelprellung erlitt. Zudem wird dem 50-Jährigen vorgeworfen, dass er daraufhin mit seinem Auto den Hund überfahren wollte. Der Halter konnte sein Tier gerade noch rechtzeitig beiseiteziehen. Angeklagt ist der 50-Jährige nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Sachbeschädigung und Nötigung.

Jäger erschießt beide Hunde

Tragisch endete hingegen im vergangenen Jahr bei Königsbrunn die Gassirunde der beiden Mischlingshunde Leni und Maja. Sie tollten oft auf der Wiese hinter ihrem Zuhause in Königsbrunn herum. Ihre Besitzerin ließ sie oft schon am Morgen ins Freie. Eines Tages jedoch hat ein Jäger die beiden Hunde erschossen. Er begründete die Maßnahme damit, dass die Mischlinge immer mehr zu einem Problem im Revier geworden wären und nicht nur Wildtiere, sondern auch Spaziergänger und Reiter angegangen hätten. Er habe die Tiere mehrfach beobachtet. Am Tag des Abschusses habe er gesehen, wie die Hunde eine Rehgeiß in ein Maisfeld jagten, herausgekommen seien sie mit einem Hasen im Maul.

Der Fall hat unter Tierschützern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Ermittlungen laufen jedoch immer noch und müssen zeigen, ob der Jäger einen triftigen Grund für den Abschuss hatte oder nicht. Einen solchen Fall hat Hubert Droste, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten in Zusmarshausen, in seiner 30-jährigen Laufbahn als Jäger jedenfalls noch nicht erlebt. Grundsätzlich dürften Hunde in Wäldern und auf Wiesen frei herumlaufen, da es in Bayern keine Leinenpflicht gibt. Wichtig sei Droste zufolge aber, dass sich die Tiere in Hör- und Sehweite ihres Herrchens beziehungsweise Frauchens aufhalten und auf Appelle reagieren. Doch selbst wenn das nicht der Fall ist, dürfe ein Jäger noch lange nicht einfach auf den Hund schießen, erklärt der Förster.

