11:00 Uhr

Autofahrerin kommt bei Langweid von der Fahrbahn ab

Eine junge Autofahrerin kommt am Montagabend von der Fahrbahn auf der B2 ab.

Eine 21-Jährige verliert auf der B2 bei Langweid die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kracht mit ihrem Auto gegen die Leitplanke.

Die Kontrolle über ihren Wagen hat eine 21-Jährige am Montag gegen 7.30 Uhr auf der B2 verloren. Laut Polizei war die junge Frau von Meitingen in Richtung Augsburg unterwegs, als sie auf Höhe Langweid verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei verlor sie die Kontrolle und streifte mit ihrem Auto die rechte Leitplanke. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro. (kinp)

Themen folgen