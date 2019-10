vor 20 Min.

Bauern im Landkreis sind sauer: „Uns stinkt die Sache“

Landwirte aus dem Landkreis Augsburg sehen ihren Ruf beschädigt. Einige berichten sogar von Anfeindungen.

Von Brigitte Mellert

Tausende Bauern demonstrierten am Dienstag in München für bessere Arbeitsbedingungen. Unter ihnen waren auch Johann Gumpinger aus Dinkelscherben und Philipp Schmid aus Ustersbach. Beide Bauern berichten von Anfeindungen und einem schlechten Ruf in der Gesellschaft.

Die Stimmung ist gekippt: "Die Landwirtschaft kann nichts mehr richtig machen."

Für Philipp Schmid hat sich das Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft gewandelt. Zwar habe er durch die isolierte Lage des Betriebs in Ustersbach bislang keine persönlichen Anfeindungen erlebt. Dennoch sagt er klar: „Die Meinung über Landwirte ist gekippt.“ Sei es die Nitratbelastung im Wasser, die immer größer werdenden Maschinen oder die Gülle: „Die Landwirtschaft kann inzwischen nichts mehr richtig machen.“

In den kommenden Jahren möchte der studierte Landwirt mit seinem Bruder den Betrieb in Ustersbach vom Vater übernehmen. Ein moderner Familienbetrieb soll unter seinen Händen entstehen – aber auch ein Betrieb, der Besuchern vermittelt: Hier geht es den Tieren gut. Schmid merkt an diesem Punkt den Druck, der von der Gesellschaft ausgeht. Das Tierwohl habe Priorität. Er sagt: „Es wird immer wichtiger, welches Bild wir als Landwirte in der Gesellschaft haben.“ Letztlich hänge die Landwirtschaft ja von der Gesellschaft als Endverbraucher ab. Als Ursache für das negative Bild sieht Schmid auch die Berichterstattung. Er sagt: „Durch die Medien fühle ich mich falsch dargestellt.“ Zu viele unstimmige Informationen würden ein negatives Bild über den Berufsstand vermitteln. Für den jungen Bauern, der rund 60 Milchkühe im Stall hat, sei das eine Entwicklung, der er gegensteuern will. „Uns stinkt die Sache“, sagt er. „Ich verstehe den Druck der Gesellschaft, allerdings gibt es bereits viele moderne und nachhaltige Betriebe.“ Er wünscht sich mehr Dialog mit den Bauern. Schmid mahnt: „Es fehlt der Sachverstand der Experten, die in den Medien zu Wort kommen.“

Öffentliche Diskussion wird zu emotional geführt

Martin Mayr, Kreisobmann des Bauernverbands, kann den Frust des jungen Bauern verstehen. „Die Stimmung in der Landwirtschaft ist so schlecht wie noch nie.“ Für ihn werde die öffentliche Diskussion auf einer zu emotionalen Ebene gehalten. „Darin spielen die sozialen Netzwerke auch eine große Rolle“, sagt Mayr. Schnell verbreite sich so eine Meinung, der die nötigen fachliche Grundlage fehle. Ereignisse wie die Blauzungenkrankheit, Tierskandale oder auch das Artenschutz-Volksbegehren führten für Mayr dazu, dass „alles auf die Bauern zurückfällt“. Mayr sagt: „Einerseits fordern alle billige Produkte“, andererseits wolle keiner die Folgen der landwirtschaftlichen Arbeit tragen.

Bauer erzählt von Anfeindungen als Tierquäler

So sieht es auch Johann Gumpinger aus Ried bei Dinkelscherben. Er hat einen kleinen Betrieb mit 25 Milchkühen mitten im Ort. Er wünscht sich für seine Arbeit mehr Wertschätzung. „Wenn ich mit großen Maschinen aus dem Grundstück rausfahre, reagieren die anderen Autofahrer genervt“, berichtet Gumpinger. Sätze wie „Ihr Landwirte dürft ja alles“ habe er sich bereits gefallen lassen müssen. Aber auch wegen der richtigen Tierhaltung musste sich Gumpinger bereits rechtfertigen, sagt er. Als "Tierquäler“ sei er von Menschen bezeichnet worden, die seinen Betrieb gar nicht kennen. Er ist sich sicher: Früher war das Ansehen besser. „Wegen der Subventionen, die wir erhalten, erlauben sich manche, uns offen zu kritisieren.“

