Beratung für Wohnungslose?

Stadtberger Grüne stellen Antrag

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, dass in Stadtbergen eine Stelle zur Beratung von Wohnungslosen geschaffen wird. Die Städte Neusäß und Gersthofen teilen sich bisher eine 20-Stunden-Kraft für diese Hilfe für Menschen, die auf der Straße stehen. Sozialpädagogin Christine Bürger von der Diakonie Augsburg wurde für diese Aufgabe eingestellt.

Eine bezahlbare Wohnung zu finden sei für breite Schichten der Bevölkerung sehr schwer, heißt es in dem von den Ortssprechern Martina Baur und Fabian Münch unterzeichnetem Antrag. Der angespannte Immobilienmarkt führe dazu, dass Wohnungslosigkeit nicht nur die klassischen Risikogruppen betrifft, sondern ganz „normale“ Menschen und insbesondere Familien mit Kindern. Die Fraktion der Grünen stellt daher den Antrag, auch in Stadtbergen eine Stelle zur Beratung von Wohnungslosen einzurichten oder sich an dem Projekt von Neusäß und Gersthofen zu beteiligen. (kar)

