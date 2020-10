23.10.2020

Besichtigungen: So funktionieren Passivhäuser

Nützliche Tipps für Häuslebauer gibt es am Wochenende vom 6. bis 8. November in Gersthofen, Gablingen und Neusäß bei Führungen durch Passivhäuser.

Hausbesitzer in Gersthofen, Gablingen und Neusäß bieten am Wochenende vom 6. bis 8. November Führungen durch ihre Passivhäuser an. Anlass dafür sind die europaweiten Tage der offenen Tür des energiesparenden Passivhauses.

In Gersthofen hält die Firma Augsburger Holzhaus am Sonntag um 15.30 Uhr einen Vortrag zu diesem Thema. Ihre Fertigung in Gablingen kann man am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr besichtigen. Unter www.passivhausprojekte.de sind alle Häuser in der Region, die an dem Wochenende zu besichtigen sind, aufgelistet. Zudem können Passivhausprojekte weltweit bei Online-Besichtigungen begutachtet werden.

