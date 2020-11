vor 22 Min.

Betrunkener Fahrgast beleidigt in Horgau die Busfahrerin

Ärger gab es in einem Linienbus in Horgau.

Ein stark alkoholisierter Mann will ohne Fahrschein in den Bus nach Augsburg steigen. Als ihn die Busfahrerin bittet, den Bus zu verlassen, wird er ausfällig.

Ein betrunkener Fahrgast hat am Montag für einen Polizeieinsatz in Horgau gesorgt. Der Vorfall passierte um 20.10 Uhr im Bus der Linie 506, der zwischen Zusmarshausen und Augsburg verkehrt.

Der laut Polizei stark alkoholisierte Mann wollte in Horgau an der Haltestelle ohne gültigen Fahrausweis in den Bus steigen. Die Busfahrerin sprach ihn daraufhin an und forderte ihn schließlich auf, den Bus zu verlassen. Da sich der Mann aber weigerte und zudem noch ausfällig wurde, musste die Polizei verständigt werden. Als dies der Mann bemerkte, flüchtete er und konnte noch vor dem Eintreffen der Streife entkommen. Zuvor beschimpfte er die Busfahrerin noch als Hure und Schlampe. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Identität des Täters bereits aufgenommen. (thia)

