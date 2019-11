vor 16 Min.

Brandserie in Gessertshausen: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Lange hat die Polizei den Verantwortlichen für mehrere Brände in Gessertshausen gesucht. Der 17-jährige hat ein Geständnis abgelegt - aber nicht für alle Feuer.

Von Maximilian Czysz

Die Brandserie in Gessertshausen ist offenbar zu Ende: Die Polizei hat am Dienstag einen 17-jährigen Jugendlichen aus Gessertshausen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ die zuständige Jugendermittlungsrichterin am Amtsgericht Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung. Der Jugendliche hat laut Polizei ein umfangreiches Geständnis abgelegt.

Der junge Mann habe sich auch einsichtig gezeigt – deshalb wurde der Haftbefehl gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Wie ihm die Brandermittler auf die Spur kamen, ist nicht bekannt. Über Hintergründe und Details der Vorfälle hält sich die Kripo bedeckt. Sie seien noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

17-Jähriger nicht für alle Brände in Gessertshausen verantwortlich

Wie die Polizei mitteilte, könne derzeit ausgeschlossen werden, dass der Jugendliche mit dem Brand am 25. September im sozialpädagogischen Zentrum Gessertshausen in Verbindung steht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen parallel weiter. Im Dachstuhl des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren wurden verletzt.

Begonnen hat die Brandserie in Gessertshausen Anfang August. Rund 100 Heuballen waren auf einem Feld in Nähe der Bahnlinie in Brand geraten. Als nur wenige Tage danach erneut auf dem Feld ein Feuer ausbrach, erhärtete sich laut Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli der Verdacht auf Brandstiftung. Schließlich könne eine Selbstentzündung des Heus bei den kühlen Temperaturen in der Nacht so gut wie ausgeschlossen werden.

Dann heulten wieder die Sirenen: Am 11. September brannte ein Geräteschuppen, zahn Tage später eine Lagerhalle außerhalb von Gessertshausen. Der komplette Futtervorrat der Tierklinik Gessertshausen wurde vernichtet.

Sieben Brände in wenigen Monaten in Gessertshausen

Nachdem es fast einen Monat lang in Gessertshausen ruhig geblieben war, hatte ein Unbekannter dann am Sonntag, 20. Oktober, gegen 23.20 Uhr einen Stapel Zeitungen wiederum in der Hauptstraße angezündet, der direkt neben einem Altkleidercontainer abgelegt war. Mit dem jüngsten Feuer vom Sonntag am Holzlager in der Bahnhofstraße ist es nun bereits der siebte Vorfall in Gessertshausen.

Von privater Seite wurde zwischenzeitlich für Hinweise, die zur Klärung der Straftaten oder zur Ergreifung des Täters oder der Tätergruppe führen, eine Belohnung von insgesamt 10.000 Euro ausgelobt.

Hier finden Sie eine Übersicht der Brände in Gessertshausen:

