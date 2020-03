vor 5 Min.

CSU: Wohnungen statt Preisbremse

Die CSU wehrt sich gegen einen SPD-Vorwurf

Die CSU Neusäß will den Vorwurf der SPD nicht auf sich sitzen lassen, durch Ablehnung der Mietpreisbremse mit der Stadt Augsburg dafür gesorgt zu haben, dass dieses Instrument zur Regulierung des Wohnungsmarkts in Neusäß nicht greifen könne. Daran hatte die SPD-Bürgermeisterkandidatin Susanne Höhnle auf einer Veranstaltung in Steppach erinnert.

CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann betont nun in einer Pressemitteilung, dass ihre Partei in Neusäß einen anderen Weg einschlage. „In Neusäß gibt es eine Reihe von Bestandswohnquartieren mit zum Teil alt eingesessenen Mietern und langjährigen Verträgen. Häufig sind Vermieter hier zu Zugeständnissen bereit und passen die Mieten eher moderat an, wenn zuverlässige Mieter ihre Immobilie bewohnen und ein gutes Verhältnis besteht“, schreibt sie. So gebe es nicht wenige Mieter, die einen spürbaren Anstieg ihrer Mietkosten befürchteten, sollte ein Spiegel mit deutlich höherer Vergleichsmiete als die aktuell bezahlte erstellt werden.

Nach Ansicht der Mehrheit im Finanz- und Verwaltungsausschuss müsse das Ziel vielmehr eine Verbesserung des Angebots an Wohnraum sein. In dem Zusammenhang erinnert Zimmermann daran, dass 2015 der Bebauungsplan für „dringend benötigte rund 300 neue Wohneinheiten im Herzen von Neusäß“ im Beethovenpark damals „unverständlicherweise“ vor allem von der SPD-Fraktion abgelehnt und letztlich nur mit der knappen CSU-Mehrheit dem Stadtrat empfohlen werden konnte. Im Stadtrat konnten dann die Stimmen der SPD für das Projekt erst nach „engagierter Überzeugungsarbeit“ durch Bürgermeister Richard Greiner erlangt werden. (AL)

