13.07.2019

CSU stellt ihren Kandidaten vor

Ulrich Fahrner will Bürgermeister von Dinkelscherben werden. Jetzt ist er dafür offiziell nominiert worden

Die CSU in Dinkelscherben hat Ulrich Fahrner offiziell als ihren Kandidaten zur Kommunalwahl im kommenden Jahr nominiert. Und das mit einem Ergebnis von 100 Prozent der Stimmen. Zu Gast waren die CSU-Kreisvorsitzende und Staatssekretärin Carolina Trautner sowie der Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer.

Trautner, in ihrer Eigenschaft als CSU-Kreisvorsitzende, betonte die Bedeutung der kommunalen Ebene für unser Gemeinwesen und beglückwünschte den CSU Ortsvorsitzenden Tobias Mayr, dass es ihm gelungen ist, mit Ulrich Fahrner einen Kandidaten zu gewinnen, der mitten im Leben steht, kommunalpolitische Erfahrung besitzt und durch seine berufliche Qualifikation in der Lage sei, Dinkelscherben voranzubringen.

Der dreifache Familienvater stellt sein Wahlprogramm unter das Motto: „global denken, nachhaltig handeln, glücklich leben“. Die Reischenau sieht er als Region des Handwerks, der Landwirtschaft und des innovativen mittelständischen Gewerbes, welche Arbeitsplätze schaffen und erhalten.

In der Umsetzung setze die CSU Dinkelscherben auf „Vertrauen durch Beteiligung“. „Bürger und Staat müssen auf Augenhöhe kommunizieren. Diese Beteiligung schafft Vertrauen“, sagte Fahrner. Ziel vom Bürgermeisterkandidaten ist es, dass die Menschen ihre Kompetenz und ihren Sachverstand einbringen. Einen Ausblick zur Kommunalwahl 2020 aus der Perspektive des Landkreises Augsburg gab Martin Sailer. Die Projekte des Kreises in Dinkelscherben sind die Erweiterung der Helen-Keller-Schule und der Neubau des Kreisjugendheims. Im Bereich des Bahnausbaus Augsburg – Ulm sei es wichtig, dass die Region an einem Strang zieht, um die Ertüchtigung der Bestandsstrecke umzusetzen. Dies führe laut Sailer zur Verbesserung des Nahverkehrs, zur Verbesserung des Lärmschutzes und zur Stärkung des Bahnverkehrs.

Die Veranstaltung wurde musikalisch von der Band Stainless Brass umrahmt. (AL, Foto: CSU))

Mehr Informationen finden Sie unter www.ulrichfahrner.com

