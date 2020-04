Corona: Wie ein heimisches Unternehmen Desinfektionsmittel herstellt

Plus Ein Gablinger Chemieunternehmen produziert Desinfektionsmittel. Auch im Gersthofer Industriepark entstehen Substanzen, die gebraucht werden.

Desinfektionsmittel werden in Zeiten der Coronakrise dringend gebraucht. Chemieunternehmen im Augsburger Land stellen diese her. Produziert werden aber noch andere Stoffe, die jenseits von Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus von essenzieller Bedeutung sind. (Lesen Sie auch: Robert Koch-Institut ändert Einschätzung zu Mundschutz)

Die Firma Staub & Co – Silbermann ist nach eigenen Angaben „der leistungsstärkste Chemikalienhändler in Süddeutschland“. Doch das Unternehmen ist weit mehr als nur Händler: An seinen Betriebsstandorten in Nürnberg und Gablingen fertigt das Unternehmen wässrige, lösemittelhaltige und pulverförmige Zubereitungen.

Gablingen: Für Hand- und Flächendesinfektion

In Zeiten der Coronakrise setzt das Unternehmen nun seine Produktionsmöglichkeiten verstärkt für die Herstellung von Hand- und Flächendesinfektionslösungen ein, die vor allem im Gesundheitssystem dringend benötigt werden. Um die riesige Nachfrage abdecken zu können, wurden die Kapazitäten auf Mehrschichtbetrieb ausgeweitet, so eine Sprecherin. So können etwa 100000 Liter pro Tag hergestellt und abgefüllt werden.

Desinfektionsmittel sind derzeit wichtiger denn je. (Symbolbild) Bild: Andreas Lanwehr

Die produzierte Menge wird größtenteils an das Logistikzentrum des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geliefert. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsministerin Melanie Huml kümmern sich darum, dass dem reibungslosen Ablauf keine rechtlichen Hürden wie die Biozidverordnung, Sonntagsfahrverbote oder Kennzeichnungspflichten im Weg stehen.

Ohne Zwischenhändler weitergeleitet

Vom Logistikzentrum des LGL werden die Desinfektionslösungen durch die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk direkt, ohne Zwischenhändler, an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt, wo sie benötigt werden.

Diese wiederum versorgen ihre Krankenhäuser, Arztpraxen, Alters- und Pflegeheime und so weiter. Die unter anderem in Gablingen produzierten Mengen kommen so der Bevölkerung in Bayern zugute. „Jeder ist aufgefordert, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten. Wir setzen alles daran, die Versorgungslücke bei Desinfektionsmitteln zu schließen“, so Andreas Frank, Geschäftsführer bei Staub & Co – Silbermann.

Auch aus Äthanol lassen sich wie aus Isopropanol Desinfektionsmittel herstellen. (Symbolbild)

Wenige Kilometer entfernt vom Gablinger Standort, im MVV Industriepark Gersthofen, sind eine Reihe von weiteren Betrieben der chemischen Industrie angesiedelt. „Desinfektionsmittel selbst werden bei uns allerdings nicht hergestellt“, erklärt Pressesprecherin Ingrid Knöpfle. „Die Clariant Plastics & Coatings GmbH produziert an ihrem Standort in Gendorf bei Altötting Desinfektionsmittel in größerem Stil.“

In Gersthofen entstehen Stoffe, die im Alltag wichtig sind

In Gersthofen werden von den Unternehmen im Industriepark fast nur Grundstoffe für alle möglichen Dinge hergestellt. Daher sei jedes dieser Unternehmen in irgendeiner Form auch für die Versorgung der Menschen zuständig. „Desinfektionsmittel sind im Produktionsprogramm nicht vorgesehen“, betont Knöpfle. Dennoch kommen die hier entstehenden Produkte den Menschen auch in der Coronakrise direkt zugute.

„Die CABB GmbH liefert ihre Erzeugnisse an die Pharma-, Agrar-, aber auch die Lebensmittelindustrie.“ Die Clariant in Gersthofen wiederum produziert Druckfarben und Lebensmittelfarben. „Auch Stoffe für die Zitrusfruchtbeschichtung sowie die Innenbeschichtung von Getränkedosen entstehen hier.“

Gersthofer Chemieunternehmen gut ausgelastet

Eine Flaute, wie sie das Coronavirus flächendeckend vielen Betreiben und Industriezweigen bereitet, sei in Gersthofen nicht festzustellen, erklärt Ingrid Knöpfle. „Die Unternehmen sind gut ausgelastet – mit Ausnahme von technischen Dienstleistungen.“

Die zur Verringerung eines Ansteckungsrisikos eingeführten Sicherheitsregelungen bedeuteten aber für die Mitarbeiter eine große Einschränkung. „Das geht vom Essen, dass man in der Kantine nur noch zum Mitnehmen erhält bis zu Videokonferenzen“, so Knöpfle.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.