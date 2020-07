vor 33 Min.

Darum kreisen Hubschrauber über den Stromleitungen

Es sieht spektakulär aus: Ganz langsam fliegen Hubschrauber an Stromleitungen bei Gersthofen entlang. Das ist nicht ohne Risiko, aber dennoch nötig.

Die LEW führt auch in diesem Jahr wieder Leitungsbefliegungen durch. Dabei wird in dieser Woche zunächst das gesamte 110-kV-Hochspannungsnetz mit einem Helikopter abgeflogen und auf Schäden überprüft. In der folgenden Woche kontrolliert LVN dann mehrere 20-kV-Mittelspannungsleitungen rund um Gersthofen, Buchloe und Thannhausen.

Die Leitungsbefliegungen führt die LEW-Tochter LVN im regelmäßigen Turnus durch. Dafür chartert der Netzbetreiber einen Hubschrauber inklusive Pilot. Dieser geht dann gemeinsam mit zwei Leitungsexperten der LVN in die Luft. Der Helikopter fliegt langsam mit rund 20 bis 30 Stundenkilometern parallel zur Stromleitung, während ein LVN-Mitarbeiter die Masten und die Leiterseile begutachtet. Gestern flog der Helikopter unter anderem die 110-kV-Leitung zwischen Augsburg Nord und Oberottmarshausen ab. In den folgenden Tagen ist er hauptsächlich im südlichen Teil des LVN-Gebiets unterwegs.

Das wird an den Stromleitungen kontrolliert

„Neben möglichen Schäden an Masten, Isolatoren und Leiterseilen notieren wir beispielsweise auch Vogelnester an kritischen Stellen, Baumannäherungen oder Gegenstände in den Stromleitungen, wie Luftballons oder Drachenschnüre“, sagt Erdal Yalcin, Koordinator der Leitungsbefliegungen bei LVN. „Im Nachgang können die Kollegen die festgestellten Probleme dann gezielt beheben.“

Alle 110-kV-Hochspannungstrassen von LVN mit einer Gesamtlänge von rund 1015 Kilometern werden im Zweijahresrhythmus mit dem Helikopter beflogen. In den Jahren dazwischen gehen LVN-Mitarbeiter die Leitungen zu Fuß ab und kontrollieren Masten und Leiterseile vom Boden aus. Im Mittelspannungsnetz finden jährlich Befliegungen statt. Die Mittelspannungsfreileitungen mit einer Gesamtlänge von rund 2.500 Kilometern befliegt LNV dann allerdings nicht komplett, der Fokus liegt immer auf einzelnen Bezirken.

So oft fällt der Strom in Schwaben aus

Im vergangenen Jahr war jeder Kunde im Netzgebiet aufgrund ungeplanter Ausfälle durchschnittlich nur rund 11 Minuten ohne Strom. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt lag im Jahr 2018 bei etwa 14 Minuten. Dieser Wert wird jährlich bundesweit von jedem Netzbetreiber erhoben. (AZ)

