vor 8 Min.

Das Spital in Dinkelscherben ist gerettet

Der Fortbestand des über 400 Jahre alten Seniorenheims in Dinkelscherben gilt als gesichert. Der Freistaat unterstützt die Sanierung des Seniorenheims in Dinkelscherben mit 1,44 Millionen Euro – eine Summe, die in diesem Bereich beispiellos ist. Doch im November 2018 sah das ganz anders aus.

Plus Für die ehemaligen Betreiber war das Seniorenheim in Dinkelscherben ein maroder Bau ohne Zukunft. Doch damit fanden sich die Dinkelscherber nicht ab.

Von Philipp Kinne

Der Fortbestand des über 400 Jahre alten Seniorenheims in Dinkelscherben gilt als gesichert. Was vor rund zwei Jahren in Dinkelscherben als Meldung über das Heim-Aus begann, wurde zu einem wohl einzigartigen Protest. Der hat sich gelohnt. Denn auch deshalb unterstützt der Freistaat die Sanierung des Seniorenheims in Dinkelscherben mit 1,44 Millionen Euro – eine Summe, die in diesem Bereich beispiellos ist. Doch im November 2018 sah das ganz anders aus. Die damalige Heimleitung bemängelte den maroden Bau. Heute mangelt es der neuen Leitung und deren Unterstützern nicht an Superlativen. Landtagspolitiker Fabian Mehring ( Freie Wähler) spricht sogar vom „Dinkelscherber Schloss Nymphenburg“. Was ist passiert?

In der knapp zweijährigen Geschichte rund um die Pläne zur Schließung haben sich die Ereignisse mehrmals überschlagen. In Kurzform: baufälliges Heim, Beschluss zur Schließung, Proteste, öffentlicher Schlagabtausch und letztlich die Rettung. Dazwischen ist viel passiert.

Sanierungsbedarf des Spitals in Dinkelscherben war lange klar

Seit Jahren war klar, dass das Heim saniert werden muss. Im November 2018 war die Rede von mehr als neun Millionen Euro, die das kosten sollte. Zu viel, argumentierte die ehemalige Führung. Die damalige Leitung der Spitalstiftung, der das Heim gehört, sprach von „unüberwindbaren Herausforderungen“. Es gab bereits erste Gespräche über eine neue Nutzung des Gebäudes.

Nicht nur die Bürger von Dinkelscherben machten gegen die geplante Schließung des 400 Jahre alten Spitals mobil. Es gründete sich ein Förderverein, dem mittlerweile mehr als 1000 Menschen angehören. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Die Entscheidung war gefallen, ein entsprechender Beschluss gefasst. Eine öffentliche Diskussion darüber hatte es allerdings nicht gegeben – ganz zum Ärger hunderter Dinkelscherber, die gegen den Beschluss protestierten. Was folgte, war ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen dem ehemaligen Betreiber, den Vorsitzenden der Stiftung und dem Dinkelscherber Bürgermeister Edgar Kalb. Am Ende nahm er das Ruder selbst in die Hand: Heute ist Kalb Vorsitzender der Hospitalstiftung, sein Vorgänger trat zurück. Von Beginn an mischten in der Debatte auch Carolina Trautner ( CSU) und Fabian Mehring (Freie Wähler) mit. Die eine ist mittlerweile Staatsministerin, der andere parlamentarischer Geschäftsführer seiner Regierungsfraktion.

Abgeordneter verspricht schon 2019 Geld vom Freistaats für Dinkelscherber Seniorenheim

Besonders Mehring – damals frisch ins Amt gewählt – lehnte sich in der Debatte weit aus dem Fenster. Bereits Anfang 2019 versprach er mehrere hunderttausend Euro zum Erhalt des Spitals vom Freistaat. Geld, für das es zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Haushaltstitel gab. Inzwischen hat sich das geändert. Die 1,4 Millionen vom Freistaat stammen aus einem Förderprogramm, das es erst seit November gibt. Das Dinkelscherber Spital gehört zu den ersten Profiteuren. Dem vorausgegangen war ein langer Antrag zur Förderung, in dem laut Bürgermeister Kalb mehr als 100 ehrenamtliche Arbeitsstunden stecken.

Den Bescheid dazu hatte Carolina Trautner – in Vertretung für Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) – nun im Gepäck. Bis es soweit kommen konnte, waren „Klippen und Hürden zu überwinden“, stellte Trautner fest. Nun ermögliche die Fördersumme aber 38 Langzeitplätze im Spital. Die Zimmer werden allesamt barrierefrei, die Gänge breiter, die Einrichtung insgesamt heller. Außerdem soll es einen offenen Mittagstisch geben, der auch externen Gästen offen steht. „Das steigert die Lebensqualität in Dinkelscherben“, sagt die Staatsministerin. Beispiellos sei das ehrenamtliche Engagement. In unzähligen Arbeitsstunden haben die Helfer zum Beispiel den Innenhof neu angelegt oder bei der Sanierung des ersten Bauabschnitts geholfen.

Stein aus dem alten Spitalgarten auf dem Schreibtisch als Erinnerung

Fabian Mehring erinnerte sich in seiner Ansprache an einen denkwürdigen Moment im vergangenen Sommer. Damals übergab Josef Guggemos, Vorsitzender des Fördervereins, einen Pflasterstein an den Landtagsabgeordneten. Der Stein aus dem alten Spitalgarten sollte auf Mehrings Schreibtisch. „Und immer wenn Sie daran vorbei laufen, denken Sie daran: Wir brauchen Geld“, soll Guggemos damals – mit gewissem Nachdruck – gesagt haben. Das hat offenbar gefruchtet. Heute spricht er von „Bayerns erfolgreichster Bürgerbewegung“.

Legten bei der Übergabe des Förderbescheids einen Stein ins Pflaster: Staatsministerin Carolina Trautner (CSU) und Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (FW). Bild: Marcus Merk

Mit den 1,4 Millionen kann ein großer Teil der Gesamtkosten finanziert werden. Die liegen laut Stiftungsvorsitzendem Kalb bei rund 4,5 Millionen Euro. Ausgeschüttet wird das Geld in mehreren Schritten bis 2024. Die Sanierung selbst ist mittlerweile schon fortgeschritten. Sie gliedert sich in drei Bauabschnitte und geht laut Kalb „weit über das Pflichtprogramm hinaus“.

Nun wird in Dinkelscherben bereits über die Zeit nach der Sanierung spekuliert. Josef Guggemos, Vorsitzender des Fördervereins, hat eine große Vision. Er will eine Ausbildungsstätte für Pflegeberufe schaffen. Ob das Zukunft hat? Abgeordneter Mehring zeigt sich zuversichtlich. Es könne nicht weitergehen, dass Pflegepersonal von Krankenhäusern abgeworben werden oder aus dem Ausland importiert werden muss. Die Ausbildungsstätte könne eine „langfristige Zukunftslösung“ sein, sagte Mehring. Woher das Geld dafür kommen könnte, ist aber noch völlig offen. Ohne den Freistaat geht es nicht", so Mehring. "

Lesen Sie dazu auch den Kommentar:Ohne Protest wäre das Heim geschlossen

Lesen Sie auch:

Themen folgen