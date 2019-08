07:33 Uhr

Der Brexit geht auch im Augsburger Land ins Geld

Der ungeordnete Ausstieg aus der EU kann für Firmen im Augsburger Land negative Folgen haben. Wie Sortimo, Deuter und Schöffel die Lage einschätzen.

Von Brigitte Mellert

Seit mittlerweile drei Jahren verhandelt Großbritannien die Austrittsbedingungen aus der Europäischen Union (EU). Für international arbeitende Unternehmen bedeutet der Brexit negative Folgen. Ein ebenfalls möglicher ungeordneter Ausstieg trifft die Unternehmen sogar besonders hart. Im Landkreis sind mehrere Firmen betroffen – ein Abschied aus dem britischen Markt kommt für sie aber nicht infrage.

Bis zum 31. Oktober haben die Briten noch Zeit, sich auf einen geordneten Ausstieg zu einigen. Direkt davon betroffen ist das Zusmarshauser Unternehmen Sortimo, das Fahrzeugeinrichtungen für Handwerker und Industrieunternehmen herstellt und eine Tochterfirma im nordenglischen Warrington besitzt. Für Sortimo ist Großbritannien noch immer der wichtigste Auslandsmarkt. Geschäftsführer Reinhold Braun hatte bereits im November vergangenen Jahres keine große Hoffnung mehr auf einen geordneten Ausstieg.

„Wir rechnen mit unkalkulierbaren Mehrkosten“

Auch rund zehn Monate später belasten die zähen Brexit-Verhandlungen noch immer das Unternehmen. Bestehende Problematiken würden immer wieder verschoben, was die Planungssicherheit von Sortimo erschwert. „Wir rechnen mit unkalkulierbaren Mehrkosten“, sagt Sabrina Kieser aus dem Marketing. Das Unternehmen stellt sich für das kommende Jahr auf einen „erheblichen Rückgang“ ein. Die Entscheidung in London, wo der neue Premier Johnson inzwischen mit einem harten Brexit droht, bestimme die weitere Weichenstellung in Zusmarshausen.

Das bedeutet aber nicht, dass sich das Unternehmen aus dem britischen Markt zurückzieht. Um sich für einen harten Brexit – also ohne Abkommen – zu wappnen, hat Sortimo die UK-Standorte in Birmingham und Warrington vergrößert und ein Warenlager angemietet, Zollkalkulationen programmiert und Warenvorräte aufgebaut – „signifikante Mehrkosten“ für das Unternehmen. Kieser verdeutlicht: Aktuell ist die Fertigung im Königreich noch teurer als der Import aus Deutschland.

Besonders Unternehmen in der Autoindustrie sind vom Brexit betroffen

So wie Sortimo trifft es viele Unternehmen in Bayern: Im ersten Halbjahr 2019 wurden Waren im Wert von 95,8 Milliarden Euro exportiert, wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilte. Das waren 1,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders Unternehmen in der Autoindustrie sind vom Brexit betroffen. Rund sieben Prozent ging der Wert von ausgeführten Fahrgestellen, Karosserien, Motoren und anderen Kfz-Teilen zurück.

Aber auch in anderen Branchen im Landkreis macht sich das Chaos um die Ausstiegsverhandlungen bemerkbar. Bei Keimfarben in Diedorf ist der zähe Abschied der Briten für Geschäftsführer Rüdiger Lugert ein leidiges Thema, zu dem er am liebsten gar nichts mehr sagen will. Die Diedorfer Firma ist wirtschaftlich eng mit Großbritannien verbunden, hat ein Tochterunternehmen in Shropshire in Westengland, und sogar die Queen setzt auf schwäbische Qualität: Der Buckingham Palace ist mit mineralischen Farben aus dem Hause Keim gestrichen.

Für Deuter sind die Konsequenzen noch unklar

Ein weiteres Unternehmen aus dem Landkreis ist ebenfalls international vernetzt und damit im Falle eines „harten Brexit“ betroffen. Für Deuter mit Sitz in Gersthofen – bekannt unter anderem für Rucksäcke und Schlafsäcke – sind die Konsequenzen noch unklar. Noch zu viele Unsicherheiten bestünden hinsichtlich der Steuertarife, Einfuhrbedingungen und der Warendeklaration am Zoll. Im Falle eines ungeordneten Ausstiegs Großbritanniens – mit dem das Unternehmen momentan rechnet – erwartet es massive Zollgebühren. Als eine Maßnahme müsste das Unternehmen unter anderem mit höheren Preisen im Einzelhandel kalkulieren – trotz eines eh schon umkämpften Marktes, erklärt International Sales Manager Melvyn Jones. Seine Waren für den britischen Markt schifft Deuter mehrheitlich direkt aus Vietnam ein.

Deuter ist nicht das einzige Unternehmen aus dem Outdoor-/Sportbereich, dass von dem Brexit betroffen wäre. Schöffel, mit Sitz in Schwabmünchen, ist nach eigenen Angaben „seit Jahrzehnten in Großbritannien erfolgreich“. Besonders betroffen sei die Ski- und Country-Lifestyle-Kollektion, die speziell auf den britischen Markt abgestimmt ist. Das Unternehmen ist aber vorbereitet und hat frühzeitig „wichtige Fragen mit Blick auf die Lieferkette oder Markenrechte geklärt“, so ein Sprecher des Unternehmens. Auch im Falle eines „harten Brexit“ sieht sich Schöffel gerüstet.

