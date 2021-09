Diedorf

vor 34 Min.

Diedorf wartet bei Luftfiltergeräten für Schulen noch ab

Plus Weiterhin zurückhaltend bewertet der Gemeinderat die Notwendigkeit, für die Schule und eventuell für die Kitas Luftfiltergeräte anzuschaffen. Darum geht es.

Von Jana Tallevi

Sichere Hygiene- und Gesundheitsbedingungen für Schülerinnen und Schüler, aber auch für das Lehrpersonal und alle anderen - die sieht der Gemeinderat Diedorf nach seiner jüngsten Sitzung vor allem durch das Tragen von Masken und das regelmäßige Lüften samt aller weiterer geltenden Vorschriften in der Grund- und Mittelschule in Diedorf sowie in der Außenstelle in Anhausen gegeben. Bei der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten hingegen, wie sie unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gerne sehen würde, wartet die Gemeinde weiter noch ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen