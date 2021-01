18:30 Uhr

Diese Büchereien im Kreis Augsburg bieten im Lockdown einen Abholservice

Plus Büchereien sind im Kreis Augsburg seit November erneut geschlossen. Wie und wo Leser trotzdem wieder mit Lesestoff versorgt werden.

Von Josephine Wunderwald

Von Videobesprechungen bis Online-Workout: In Lockdown-Zeiten verbringen wir noch mehr Zeit vor dem Bildschirm als sonst. Deswegen seien gute Bücher gerade jetzt so wichtig, sagt Anita Cullmann von der Bücherei Diedorf: "Ich merke an mir selbst, wie schön das ist, den Augen und dem Geist eine Bildschirmpause zu gönnen." Doch das war in den letzten Monaten meist nicht möglich: Büchereien und Buchläden waren lange geschlossen. Nun dürfen auch Büchereien den sogenannten "Click & Collect"–Service anbieten.

In der Bücherei Diedorf soll der Abholservice kontaktlos über Büchertaschen erfolgen, die im Vorraum der Bücherei abgestellt werden und dann jeden Freitag zwischen 15 und 17 Uhr abgeholt werden können. Zur gleichen Zeit können Bücher auch wieder abgegeben werden. Dabei muss eine FFP2-Maske getragen werden. "Die zurückgegebenen Medien kommen dann drei Tage in Quarantäne, werden also nicht angefasst. Danach werden sie desinfiziert und wieder zur Verfügung gestellt", sagt Cullmann.

Abholservice in der Bücherei Zusmarshausen läuft wieder an

Nach der Unsicherheit der letzten Wochen läuft nun auch in der Bücherei Zusmarshausen der Abholservice wieder an. "Das war in letzter Zeit ein ganz schönes Hin und Her, aber wir freuen uns, dass es jetzt wieder weitergeht", sagt Leiter Adalbert Sedlmair. Über das Online-Bibliothekssystem OPAC können Benutzer sich einloggen, die angebotenen Medien durchsuchen und für sich reservieren. Am Donnerstagabend und Sonntagvormittag stehen sie dann zur Abholung bereit. Schon im vergangenen Herbst hatte die Bücherei den Abholservice angeboten. "Er wurde auch gerne genutzt." Für ihn sei es unverständlich, warum Buchläden den Service schon etwas früher anbieten durften. Sedlmair: "Ich sehe dafür keinen Grund, der Ablauf ist derselbe."

Das denkt auch Gabi Kuen, Leiterin der Gemeindebücherei Dinkelscherben: "Die Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, dass wir sie allein lassen." In ihrer Bücherei gibt es zusätzlich zum Abholservice einen Lieferdienst. "Man kann die Bücher sowohl telefonisch als auch über das Internet reservieren und wir bringen sie dann vorbei. Das passiert natürlich kontaktlos, wir stellen nur eine Tasche vor die Tür", sagt Kuen. Vor allem werden derzeit Kinderbücher und Bilderbücher ausgeliehen. Aber auch dicke Schmöker seien gefragt, erzählt die Büchereileiterin. Außerdem seien die sogenannten "Tonies" sehr beliebt, eine Box, mit der Kinder Hörbücher hören können.

Stadtbibliothek in Gersthofen startet einen Lieferdienst

Kinderbücher seien auch in der Stadtbibliothek Gersthofen zu Lockdown-Zeiten viel ausgeliehen worden, sagt Sachgebietsleiterin Anna Stella Jörg. Daher gebe es nun eine Neuerung, wenn am ersten Februar der Lieferdienst der Bibliothek wieder anlaufen soll: "Dann können Kinder selbst online bestellen", sagt Jörg. Im vergangenen Frühjahr musste man volljährig sein, um den Service nutzen zu können. Zu normalen Zeiten seien oft Schüler mit Rechercheaufgaben von ihren Lehrern in die Bibliothek gekommen, daher soll der erweiterte Ausleihservice es diesen wieder möglich machen, einfach Bücher auszuleihen. Einen Abholservice kann die Bibliothek noch nicht wieder anbieten: "Die Hygienevorschriften sind streng und so können wir auf jeden Fall vermeiden, dass sich Schlangen bilden", so Jörg. Die Website der Stadtbibliothek informiert dazu im Detail (www.stadtbibliothek-gersthofen.de).

In der Bücherei St. Michael in Violau ist der Lieferservice keine neue Idee: "Wir hatten früher schon einen ganz regulären Lieferdienst, zum Beispiel für Senioren, die erkrankt waren und nicht aus dem Haus konnten", erzählt Susanne Abt aus dem Organisationsteam der Bücherei. Seit 2020 lasse sich dieser jedoch nicht mehr realisieren. "Ungefähr 33 Prozent der Bürger unserer Gemeinde nutzen die Bücherei. Bei dieser Frequenz müsste jemand vollzeitbeschäftigt sein, um einen Lieferservice aufrechterhalten zu können", sagt Abt. Stattdessen gebe es jetzt einen Abholservice. Zu den normalen Öffnungszeiten kann man per E-Mail oder Telefon Bücher bestellen und zu diesen Zeiten auch vor der Haustür abholen.

Nicht alle Büchereien im Kreis Augsburg können Abholservice anbieten

Doch nicht in jeder Bücherei ist ein Abholservice möglich: "Bei uns gibt es leider die Infrastruktur einfach nicht her", sagt Verena Klaus von der Bücherei St. Ägidius in Neusäß. Da die Bücherei direkt neben einer Begegnungsstätte der Kirche liegt, sei der Vorraum, der zur Abholung genutzt werden müsste, ein Flur, den auch Bewohner benutzen müssen. Außerdem seien einige der ehrenamtlichen Mitarbeiter über 70 Jahre alt und gehören damit zur Risikogruppe. Eine Alternative hat sich die Bücherei trotzdem überlegt: "Auf unserer Internetseite gibt es viele Vorleseangebote für Kinder, die man kostenlos nutzen kann. Dort findet man auch aktuelle Literatur", sagt Klaus.

