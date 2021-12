Dinkelscherben

06:06 Uhr

Anwohner stellen Antrag zur Sanierung der Straße durch Engertshofen

Geht es nach dem Willen der Anwohner in Engertshofen, sollte die Ortsdurchfahrt erneuert werden. Doch der Marktrat lehnte die Anträge zum größten Teil ab.

Plus Soll die marode Straße durch den Dinkelscherber Ortsteil saniert werden? Anwohner fordern das, doch der Marktrat lehnt ab. Das sind die Hintergründe.

Von Philipp Kinne

Schlaglöcher, aufgerissener Belag, keine Gehwege - die Ortsdurchfahrt durch Engertshofen ist in keinem guten Zustand. Außerdem stören sich Anwohner offenbar an zu schnellen Autos und zu vielen Lastwagen, die durch den kleinen Ortsteil brettern. Deshalb stellten sie bei der Gemeinde mehrere Anträge, mit denen sich der Marktrat nun befassen musste. Letztlich lehnte das Gremium die Forderungen in fast allen Punkten ab. Warum?

