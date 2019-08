vor 33 Min.

Ein ganz besonderer Bio-Bäcker kommt nach Gersthofen

Geschäftsinhaber und Bäckermeister André Heuck und sein Bäckermeister Andreas Clausius, der das Geschäft in der Annastraße leitet. Cumpanum ist eine Worterfindung, die so viel bedeutet wie: "Miteinander Brot teilen".

Plus Mit seiner Backstube „Cumpanum“ in Augsburg hat André Heuck großen Erfolg. Den will er in Gersthofen wiederholen und setzt auf sein bewährtes Rezept.

Von Brigitte Mellert

Gersthofen hat bald einen neuen Bio-Bäcker. André Heuck eröffnet am Montag, 9. September, in der Augsburger Straße eine weitere Bäckerei. In der ehemaligen Metzgerei an der Strasser-Kreuzung gibt es künftig die Bäckerei „Brot und Brezen“. Neben den Standorten in Schwabmünchen, Bobingen und Augsburg folgt mit dem Laden in Gersthofen nun Heucks vierte Backstube.

Die Backstuben von André Heuck stoßen auf große Resonanz bei den Kunden, das zeigen die Kommentare der Facebooknutzer auf dessen Homepage. Die Gersthofer können die Eröffnung des Ladens kaum erwarten: „Endlich müssen wir nicht immer einen Ausflug nach Augsburg machen“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin in den Kommentaren. Heuck setzt spezielle Mehle ein Das Konzept von Heuck ist auch zugleich sein Aushängeschild: Der Bäckermeister ist davon überzeugt, dass moderne Hochleistungs-Weizensorten dem Menschen schaden. Bei der Herstellung seiner Backwaren setzt Heuck spezielle Mehle ein. „Sie sind komplett unbehandelt und kommen von der Meyermühle aus Landshut“, sagt er. Die hellen Brote bestehen aus Dinkelmehl, auf Weizen verzichtet er in seinen Backstuben ganz. Wichtig ist dem Bäckermeister zu verdeutlichen, weder eine Backmischung noch zugekaufte Teiglinge oder technische Enzyme zu verwenden. Zudem kämen bei ihm nur bio-zertifizierte Produkte und Eier zum Einsatz. Die stammen beispielsweise von Zweinutzungs-Hühnern, also von Geflügel, das nicht nur zum Eierlegen gehalten wird, sondern sich auch als Fleischlieferant eignet. Der Fokus liegt auf dem Brot In den Läden in Bobingen („Bäckerie André Heuck“)und Schwabmünchen („Bio-Back-Haus“) setzt er auf ein großes Sortiment, der Fokus liegt aber auf dem Brot. An die 70 Sorten können Kunden in der Augsburger Backstube „Cumpanum“ kaufen. Und das Besondere: Beim Zubereiten können die Kunden den Bäckern bei ihrer Arbeit durch eine Glasscheibe beobachten. Die Backstube in Gersthofen wird ein „Mix aus allem“ sein, erklärt Heuck das neue Konzept. Brezen, Semmeln, Plunderstücke – das Sortiment wird größer sein als das in Bobingen und Schwabmünchen, zugleich übernimmt er viele der Brotsorten aus dem Standort in Augsburg. „Der Laden in Gersthofen ist groß“, sagt Heuck, dort könne er Neues ausprobieren. Ein großes Sitzcafé werden Kunden aber auch hier nicht vorfinden: Ähnlich wie in Bobingen wird es lediglich einige Sitz- und Stehgelegenheiten geben. Der Ofen ist bereits drin Die Leitung der neuen Gersthofer Bio-Backstube übernimmt ein Mitarbeiter, der zuvor im Augsburger „Cumpanum“ angestellt war. Momentan ist Heuck optimistisch, die Backstube wie geplant am 9. September zu eröffnen. „Die Fliesen sind neu, der Ofen ist bereits drin und der Trockenbau steht“, sagt er. In dieser Woche folgen die Malerarbeiten, in der Folgewoche plant Heuck, die Räume einzurichten. Im Stil orientiert er sich an dem Standort in Bobingen: gleicher Tischler, gleiche Einrichtung. Nicht nur in Heucks Backstuben gibt es künftig das Bio-Brot, erklärt der Unternehmer. Voraussichtlich ab diesem und kommenden Jahr bietet er sein Brot auch in den Dorfläden in Diedorf und Horgau an.

