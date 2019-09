18:14 Uhr

Ein intensiver Abend mit Bülent Ceylan in Gersthofen

Bülent Ceylan lässt es in der Stadthalle Gersthofen so richtig krachen. Und so manch einem Besucher tun nach dem intensiven Abnd sogar die Ohren weh.

Von Oliver Reiser

Obwohl an an diesem herrlichen Spätsommertag draußen noch die Sonne strahlt, wird es in der Halle pünktlich um 18 Uhr stockdunkel. Lichtblitze zucken, Scheinwerferkegel durchdringen den wabernden Bühnennebel, ein Dudelsack steigert sich zu harter Rockmusik. Und plötzlich tritt er aus der Dunkelheit.

„Steht auf!“, fordert Bülent Ceylan seine Fans auf: „Lauter als Berlin, lauter als München!“ Die Szenerie erinnert eher an ein Rockkonzert, denn an einen Comedy-Abend. Und es sollte auch noch eines werden.

„Für Jugendliche bin ich vielleicht schon der Dino-Türke“

„Hier war ich noch net“, sagt Ceylan im besten Mannheimer Dialekt. Das hat er vermutlich auch in Bad Wörishofen und Günzburg gesagt. Anlässlich seines 20. Bühnenjubiläums bespielt er statt den großen Arenen gerade die kleineren Hallen in der Provinz. „Vor 20 Jahren habe ich vor 20 Leuten im 600er Saal gespielt. Es gab noch kein Facebook und kein Instagram. Für Jugendliche bin ich vielleicht schon der Dino-Türke“, zeigte er sich dankbar für die erfolgreiche Karriere, die in einem Auftritt im Frankfurter Waldstadion gipfelte. „Vor 42.000 Zuschauer denkst du, du bist Gott. Aber man darf nie vergessen, wo man herkommt“, gab er sich bescheiden.

Bescheidenheit ist eine Zier, doch in seinen Programm „Intensiv“ lässt es Bülent Ceylan auch vor knapp 1000 Zuschauer in der ausverkauften Gersthofer Stadthalle mächtig krachen und macht vor nichts und niemandem halt. Nicht einmal vor Putin, Erdogan, Kim oder Trump, die sich in einer Selbsthilfegruppe treffen, zu der schließlich auch noch Angela Merkel und Adolf Hitler hinzustoßen. Der liest einen Witz aus seinem Buch „Mein Lachkrampf“ vor. Das ist wahrlich schwarzer Humor.

Man sieht jede Geste und die Mimik

„Viel intensiver wie in der Schwabenhalle, man sieht jede Geste und die Mimik“, zeigen sich Sandra und Thorsten Schröder schon zur Pause begeistert, obwohl sie in der ersten Reihe sitzend für den einen oder anderen Gag herhalten müssen. In einem „Best of“ fliegen alte und neue Figuren sowie bewährte Charaktere wie der Goldkettchen tragende Hassan, die Pelzhändlerin Anneliese oder der rassistische Hausmeister Mompfred am begeisterten Publikum vorbei, wie die Jahre auf der Bühne.

Neuland betreten hat der 43-Jährige diesen Sommer bei der Show „The Masked Singers“. Dort schlüpfte der bekennende Rock- und Heavy-Metal-Fan in die Rolle des „Engels“, der die härtesten Töne anschlug und belegte hinter „Astronaut“ Max Mutzke und „Grashüpfer“ Gil Ofarim den dritten Platz. Deshalb präsentierte sich der langhaarige Comedian auch noch als Sänger und rockte die Gersthofer Stadthalle mit Songs von System of a Down, Metallica oder „Atemlos“ von Helene Fischer in der Heavy-Metal-Version. „Mir tun jetzt die Ohren weh“, stöhnte der eine oder andere Besucher im gesetzteren Alter nach diesem wahrlich intensiven Abend.

