Emilia und Adrian sind unsere Sommerstars

Unsere Leser haben im Internet abgestimmt. Aus den zehn besten Bildern aus dem Augsburger Land hat unsere Jury jetzt die Sieger gekürt.

Von Philipp Kinne

Die Resonanz war riesig: Mehr als 12.200 Stimmen haben unserer Leser zu unserer Fotoaktion abgeben. Eine Woche lang konnte abgestimmt werden, wer bei der Aktion „Unsere Sommerstars“ gewinnt. Gesucht wurden die schönsten Ferienschnappschüsse von Kindern aus dem Augsburger Land. Die zehn beliebtesten Fotos kamen schließlich ins Rennen um den ersten Platz.

Eine Jury aus unserer Redaktion hatte die nicht ganz leichte Aufgabe, aus dieser Auswahl einen Sommerstar zu küren. Und heuer sind es gleich zwei: Emilia und Adrian sind auf dem ersten Platz gelandet. Der Schnappschuss zeigt, wie die beiden sich beim Strandurlaub im italienischen Jesolo ein Eis teilen. Die vierjährige Emilia aus Waltershofen bei Meitingen teilt gerne mit ihrem kleinen Bruder. Wir finden: Das muss belohnt werden. Die beiden dürfen sich nun über einen Gutschein für das Spieleparadies Spiel & Freizeit im Wert von 250 Euro freuen.

Finn schäft sich auf Platz zwei

Doch es gibt nicht nur einen Sieger. Auf Platz zwei landete der Schnappschuss von Finn Jung aus Lützelburg. Sein Vater, Georg Jung, schickte uns das niedliche Foto seines schlafenden Sohnes. Der Bub aus Lützelburg macht seinen Mittagsschlaf in der Schaukel, die sein Opa Georg auf der Terrasse montiert hat. Nun darf er sich auf einen Einkaufsgutschein für die Exus Sporterlebniswelt in Gersthofen im Wert von 99 Euro freuen. Die restlichen Kinder, die ebenfalls unter den besten Zehn gelandet sind, müssen aber nicht traurig sein. Sie erhalten ein Tiermemory oder das Buch „Unser Essen“ oder die Broschüre „Radl mit“ für Touren in Augsburg und Umgebung. Zu den Gewinnern zählt Annika Hausschild. Ihr Foto zeigt die Dreijährige mit Gitarre vor einem riesigen Kürbis.

Gewonnen hat auch die Einsendung von Nina Haupt. Ihr Bild zeigt ihre beiden Kinder Elena und Emil, die zum ersten Mal im Kletterwald im Schloss Scherneck unterwegs waren.

Die weiteren Gewinner sind: Benjamin Nescholta aus Langweid, Johanna Schafitel aus Neusäß, Franziska Mörderisch aus Fischach, Michael Meier aus Meitingen, Tanja Stieglitz aus Gersthofen und Patrizia Ketterle aus Gersthofen.

Die Preise können ab Montag in der Redaktion der Augsburger Allgemeine Land, Bahnhofstraße 8 in Gersthofen, abgeholt werden. Das Sekretariat ist von 9 bis 16.30 Uhr besetzt.

Wer die Fotos noch einmal durchsehen möchte, findet sie im Internet unter www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land. Wir bedanken uns fürs Mitmachen!

