18.09.2019

Feuerwehr zerlegt in Gersthofen 25 Schrottautos

Rettungstage, Großübung oder großes Familienprogramm: Was und wo an den Aktionstagen der Feuerwehren im Landkreis alles geboten ist.

Von Maximilian Czysz

Sie sind nicht nur zur Stelle, wenn es brennt: Wie vielfältig die Arbeit der Feuerwehr ist, stellen Freiwillige im Augsburger Land am Wochenende vor. Mit vielen Veranstaltungen wird bayernweit eine Aktionswoche unter dem Motto „Wir sind Ehrenamt – wir sind Freiwillige Feuerwehr“ eingeläutet. Mit das größte Programm auf die Beine gestellt hat die Feuerwehr Gersthofen, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Neben dem Familienschautag am Sonntag und gibt es erstmals spezielle Rettungstage.

Theoretisch und praktisch können sich Feuerwehrmitglieder am Freitag und Samstag (Mittelschule und Festplatz) über die Technische Hilfeleistung weiterbilden. Unter anderem geht es um E-Autos. Ein brenzliges Thema: Wie muss die Feuerwehr mit der Säure aus den Batterien umgehen? Die Frage kam in Gersthofen bereits auf, nachdem die Batterien eines Lastzugs wegen eines Defekts in Brand geraten waren. Am Samstag wird es praktisch: Auf dem Festplatz darf an 25 Schrottautos geübt werden, wie Menschen nach einem Unfall aus einem Wrack geholt werden. Verschiedene Szenarien werden vorbereitet. Interessierte können den Feuerwehrmitgliedern am Festplatz (8 bis 18 Uhr) aus sicherer Entfernung über die Schulter schauen. Für interessierte Blicke dürfte auch die Großübung der Feuerwehren aus Neusäß und Aystetten sorgen, die am Samstag im Ortsteil Hammel stattfindet. Ab 15 Uhr geht es auf dem Gelände von ABS Kugelmann um einen Unfall, bei dem eine Person unter einem Container eingeklemmt wird. Und noch schlimmer: Beim ersten Rettungsversuch fängt eine Maschinenhalle Feuer. Zuschauer sind bei der Übung ausdrücklich erwünscht. Die Straße wird gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Schauübungen bei der Wehr in Bobingen und Gersthofen

Weniger Schweiß sollte fließen, wenn sich über zwei Dutzend Feuerwehren aus dem Landkreis präsentieren. In Bobingen stehen am Sonntag beispielsweise verschiedene Schauübungen auf dem Programm (10 bis 17 Uhr). Auch eine Modenschau von Einsatzkleidung ist geplant. Besonders für Kinder gibt es viel zu erleben: . Ebenso in Gersthofen, wo ein Familienschautag mit vielen Rettungs- und Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Straßenmeisterei, Polizei, Technisches Hilfswerk, Rettungsdiensten, Rettungshundestaffel ab 10 Uhr beginnt. Rund um das Feuerwehrhaus gibt es Vorführungen – wie in Bobingen sind etwa Rettungshunde in Aktion. Wer will, kann auch Rettungstaucher in einem Wasserbecken erleben. Außerdem soll ein Auto an einem Kran zehn Meter in die Höhe gezogen werden und dann zur Demonstration in die Tiefe fallen. Geplant ist außerdem, dass ein Hubschrauber der Polizei bei der „Aktion Blaulicht 2.0“ landet. Wann der Heli in Gersthofen aufsetzt, richtet sich nach der Einsatzlage.

Feuerwehren im Landkreis suchen nach Nachwuchs

Ziel der großen Aktionswoche ist es, nicht nur die Aufgaben der Feuerwehr vorzustellen. Es sollen auch neue Gesichter gefunden werden, die sich für das Ehrenamt engagieren wollen. Der scheidende Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Alfons Weinzierl, betont die Bedeutung der Freiwilligen mit einer rechnung: „Würde es die Freiwilligen in der Feuerwehr nicht geben, müssten die Landkreise mit einer Berufsfeuerwehr versorgt werden. In einem Schichtbetrieb, der rund um die Uhr besetzt ist, würde das den Freistaat jedes Jahr umgerechnet vier bis fünf Milliarden Euro kosten, da in diesem Fall jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau ein Gehalt bekommt.“

