29.04.2019

Freinacht: Das sind die Scherze mit bösen Folgen

Was in der Freinacht erlaubt ist und was nicht. Die Polizei gibt Tipps und unsere Redaktion sucht die schönsten Maiele-Selfies.

Von Maximilian Czysz

Was ist Brauchtum und wo hat die Freinacht ihre Grenzen? Die Polizei hat eine klare Regel: Fast alles ist erlaubt, solange keine Sachen beschädigt oder Menschen verletzt werden. Bei diesen Beispielen gingen die vermeintlichen Spaßvögel zu weit:

Wasserbomben Vor einigen Jahren warfen vier junge Männer in Nordendorf aus einem Cabrio heraus Wasserbomben. Eine Frau wurde so getroffen, dass sie sich am Knie verletzte und vier Monate arbeitsunfähig war.

Vor einigen Jahren warfen vier junge Männer in Nordendorf aus einem Cabrio heraus Wasserbomben. Eine Frau wurde so getroffen, dass sie sich am Knie verletzte und vier Monate arbeitsunfähig war. Eier und Bauschaum In Diedorf hatten Unbekannte vor Jahren Eier gegen eine Hauswand geworfen. Das Problem: Die Rückstände ließen sich nicht mehr entfernen. Ein Problem gab es auch mit dem Bauschaum, den Jugendliche in Bonstetten auf einem Hartplatz besprüht hatten – er ließ sich nicht mehr entfernen.

In Diedorf hatten Unbekannte vor Jahren Eier gegen eine Hauswand geworfen. Das Problem: Die Rückstände ließen sich nicht mehr entfernen. Ein Problem gab es auch mit dem Bauschaum, den Jugendliche in Bonstetten auf einem Hartplatz besprüht hatten – er ließ sich nicht mehr entfernen. Feuer In Steppach zündelte ein Bursche. Er ließ immer wieder Benzin aus einem Kanister laufen und zündete die Pfützen auf der Straße an. Auch mit einer Dose Haarspray hantierte er: Dabei fing der Kanister Feuer. Auch die Hose des Jugendlichen entzündete sich, weil er Benzin verschüttet hatte. Als ihn Freunde darauf aufmerksam machten, stieß er den Kanister aus Angst von sich weg – gegen ein Auto. Das Benzin spritzte über den Lack und brannte. Erneut wurde der Kanister weiter geschleudert. Er traf einen zweiten Jugendlichen. Beide Burschen erlitten Verbrennungen, am Auto entstand ein vierstelliger Schaden.

Nur lose Gegenstände ums Haus herum verziehen

„Eine Freinacht ist kein Freibrief“, sagt der frühere Kreisheimatpfleger Walter Pötzl. Die Nacht auf den 1. Mai gestatte es nur, lose Gegenstände ums Haus herum zu verziehen. Am besten werden sie unter dem Maibaum abgelegt – dort könne sie der Besitzer unversehrt wieder abholen.

Das Freinacht-Brauchtum sei in Bayern erst seit dem 19. Jahrhundert in ausgeprägter Form bekannt, so Pötzl. Der Brauch gestatte lediglich, „lose Gegenstände ums Haus herum zu verziehen“. Die Betroffenen müssten wissen, wo sie die versteckten Sachen wieder finden können. Pötzl: „Seit einigen Jahren sind allerdings Auswüchse zu beobachten, die ins Kriminelle gehen.“

Gegen einen Spaß oder Scherz ist nichts einzuwenden

Dann ist die Polizei gefordert. Sie stellt fest: Die Nacht zum 1. Mai werde immer wieder von Einzelnen falsch verstanden und dazu benutzt, bestehende Bräuche zu missbrauchen. Gegen einen Spaß oder Scherz sei nichts einzuwenden, aber die Grenzen des Geduldeten würden regelmäßig dann überschritten, wenn Sachen beschädigt, zerstört oder entwendet werden oder sogar Gesundheit und Leben von Menschen und Tieren gefährdet sind.

Der Tipp der Polizei: In der Nacht zum 1. Mai alles im Freien beiseite zu räumen, was zur „Freinachtbeute“ werden könnte. Auch Autos sollten nach Möglichkeit in der Garage geparkt werden. Außerdem hilfreich: Ein Gespräch mit den Sprösslingen über das Thema Freinacht und die möglichen drohenden Konsequenzen, angefangen von einer Anzeige bis hin zu hohen Schadensersatzansprüchen.

Wir suchen die schönsten, originellsten und kreativsten Maiele

Schicken Sie uns ein Selfie mit dem Baum und sich. Eine Auswahl wird in der Tageszeitung oder im Internet veröffentlicht. So geht’s:

E-Mail Schicken Sie uns Ihr Selfie am besten per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen.

Schicken Sie uns Ihr Selfie am besten per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen. Facebook Das Bild als PN an Augsburger Landbote posten. Kurze Info, wer das Foto aufgenommen hat, und bitte den Namen der Personen auf dem Bild nennen.

Das Bild als PN an Augsburger Landbote posten. Kurze Info, wer das Foto aufgenommen hat, und bitte den Namen der Personen auf dem Bild nennen. Post Bilder können auch per Post an die Redaktion geschickt werden. Das ist die Adresse: Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen.

Themen Folgen