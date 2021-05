Personen auf den Gleisen zwischen Gablingen und Meitingen

Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth ist es am Freitagnachmittags kurzfristig zu Verzögerungen gekommen.

Vor Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth hat die Bahn am Freitagnachmittag gewarnt. Grund für die Beeinträchtigungen sollen mehrere Personen gewesen sein, die sich zwischen Gablingen und Meitingen auf den Gleisen befunden haben.

Um 16.59 Uhr meldete die Deutsche Bahn per Mail den Vorfall an unsere Redaktion mit dem Hinweis, dass es auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth zu Verspätungen kommen könnte. Um wie viele Personen es sich gehandelt hat, die auf den Gleisen gesehen wurden, war nicht bekannt. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilten die Polizeiinspektion in Gersthofen, die Einsatzzentrale des Präsidiums sowie die Bundespolizei mit, dass bei ihren Dienststellen keine Warnung der Bahn eingegangen sei. "Wenn sich Personen auf Gleisen befinden, haben wir normalerweise binnen einer Minute die Meldung auf dem Tisch und rücken sofort aus", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Von der Bahn kam lediglich um 17.41 die Information, dass die Personen wieder verschwunden seien und sich die Verkehrslage wieder normalisiert habe. (thia)