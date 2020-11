11:30 Uhr

Gersthofen will besseren Bustakt für Schüler aus dem Westen

Die Stadt Gersthofen will die Busverbindung für Schüler aus den westlichen Stadtteilen verbessern.

Plus Schüler aus den westlichen Gersthofer Stadtteilen müssen mittags in Batzenhofen auf einen Busanschluss warten. Das soll sich künftig ändern.

Von Gerald Lindner

Auslöser für den Beschluss war ein Antrag der W.I.R.-Fraktion. Demzufolge soll die Busverbindung der Linie 56 in die westlichen Stadtteile mittags zwischen 13 und 14 Uhr um eine zusätzliche Hin- und Rückfahrt verbessert werden. In der Linie 502 aus Neusäß kommend fahren mittags laut Kämmerer Manfred Eding bis zu zehn Schüler, die um circa 13.38 Uhr in Batzenhofen ankommen. Diese besuchen laut Kenntnis der Veraltung verschiedene Augsburger Schulen. Der Anschluss zu den Ortsteilen Edenbergen und Rettenbergen fährt um 14.24 Uhr. Damit entsteht eine Wartezeit für die Kinder von rund 45 Minuten.

Bessere Anbindung an den Gersthofer Bahnhof?

Der von der W.I.R.-Fraktion beantragte Bus der Linie 56 soll eine nahtlose Verbindung gewährleisten. Daneben soll dies zu einer Verbesserung für die Kindergartenkinder von St. Martin in Batzenhofen sowie zu einer besseren Anbindung an den Gersthofer Bahnhof führen. Manfred Eding betonte: "Die Frage nach einer zumutbaren Wartezeit ist nicht gesetzlich geregelt." Dies habe der AVV in einer Stellungnahme ebenfalls deutlich gemacht. "Es ist ja auch nicht möglich, jede potenzielle Fahrtrelation im Verbundraum zu ermöglichen und anzubieten", zitierte Eding aus dem Schreiben.

Der Mehraufwand für einen zusätzlichen Bus wird von der zuständigen Gersthofer Verkehrsgesellschaft GVG auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zusätzliche Einnahmen könnten nur durch weitere Fahrgäste erzielt, die kein Abonnement besitzen. Daher könnten diese bei der Kalkulation vernachlässigt werden.

Gersthofen: Zweifel, ob Sammeltaxi geeignet wäre

Würde man stattdessen ein Anrufsammeltaxi nützen, würde der Effekt für die Kindergartenkinder und der zusätzliche Anschluss an den Bahnhof Gersthofen entfallen. Trotzdem läge der Aufwand bei 13.000 Euro. "Coronabedingt könnten aber die Kosten auch deutlich höher liegen, je nach zulässiger Fahrgastzahl", so der Kämmerer weiter.

Er stellte auch in den Raum, ob es für die Eltern der betroffenen Kindern zumutbar sei, eine eigenverantwortliche, wirtschaftlichere Lösung, beispielsweise durch Fahrgemeinschaften, zu finden. Immerhin drehe es sich um eine Strecke von lediglich drei Kilometern. Es gebe auch eine Linie von Täfertingen kommend. "Da gibt's keine Schüler mehr." Diese können relativ kostenneutral umgeschwenkt werden. "Dies müssten wir beim AVV beantragen."

Fahren Gersthofer Busse heiße Luft durch die Gegend?

Die Reaktion der Finanzausschussmitglieder war zögerlich. "Es sollte nicht Schule machen, aber ich werde zustimmen" , sagte Albert Kaps (Pro Gersthofen). Karl-Heinz Wagner (CSU) bliebt reserviert: "Nach wie vor fahren unsere Busse, ob groß oder klein, zu bestimmten Zeiten keine Menschen, sondern nur heiße Luft durch die Gegend." Hans-Jürgen Fendt verteidigte den Antrag seiner Fraktion: "Wenn wir uns schon eine eigene Verkehrsgesellschaft leisten, dann sollten wir auch die beste Lösung für die Kinder suchen und anbieten."

Schließlich beschloss der Finanzausschuss einstimmig, "dass die Linie 56 verbessert werden soll".

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen