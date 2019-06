vor 60 Min.

Im Augsburger Land ist keine Zeit für Langweile

Der Sommer kommt und der Terminkalender fürs Wochenende ist proppenvoll. Eine kleine Übersicht.

Von Matthias Schalla

Es ist soweit. Nachdem das Wetter die Menschen im Augsburger Land mit Regen, Sturm und Kälte ziemlich gebeutelt hat, ist nun der Sommer endlich da. Meteorologen sagen für das Wochenende in der Region Temperaturen von teilweise bis zu 30 Grad vorher und Regenwahrscheinlichkeit beträgt null Prozent. Und passend zum Wetter gibt es im Landkreis eine Fülle von Veranstaltungen, die garantiert keine Langeweile aufkommen lassen. Es stellt sich lediglich die Frage, wohin bei dem großen Angebot an Aktivitäten? Wir haben daher einige Entscheidungshilfen zusammengetragen.

Feste und Feiern Zur 50-Jahr-Feier der Stadt Gersthofen gibt es ab 17 Uhr im Festzelt einen Bunten Abend der Vereine. Hoch geht es auch in Stadtbergen. Bereits um 11 Uhr beginnen die ersten Aktionen im Festzelt. Am Samstag spielt ab 19 Uhr die S.O.S. Partyband und am Sonntag um 19 Uhr die Presley-Familie.

Gefeiert wird auch am Samstag in Anhausen das Talfest ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle und in Fischach gibt es ab 18 Uhr Blasmusik zur „Humpa Bumpa“ Party. Am Sonntag beginnt das Volksfest um 9.30 Uhr unter anderem mit einem Oldtimertreffen.

Fitness und Freizeit Ab 14 Uhr öffnet in Gersthofen offiziell der neue Skaterpark. In Stadtbergen findet am Samstag ab 11 Uhr ein Beachvolleyballturnier statt und da die Regenwahrscheinlichkeit gen Null geht, werden wohl auch alle Bäder im Augsburger Land geöffnet haben.

Für Frühaufsteher ist der 5. Internationaler Ballonmuseumscup in Gersthofen. Am Samstag startet etwa ab 5 Uhr zunächst der sogenannte „Fuchs“. Eine Viertelstunde später folgen ihm die Gasballone mit ihren Mannschaften. Nun gilt es, Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel: Die Ballonfahrer müssen aus der Luft das Zielkreuz treffen, das der „Fuchs“ nach seiner Landung ausgelegt hat. Dann startet er erneut, und die Teams müssen versuchen, aus der Höhe ein farbiges Band auf dem Korb des Heißluftballons abzulegen. Los geht es am Ballonstartplatz im Industriegebiet Nord, Nähe Röntgenstraße. Die Genussradeltour von Naturparkverein und der Regionalentwicklung ReAL West findet am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr statt. Verschiedenste Partner bieten unter anderem Verköstigungen oder Führungen an. Wer seine Tour in Oberschönenfeld starten möchte, hat die Möglichkeit sein Fahrrad kostenlos im Radlbus (Linie 601) mitzunehmen.

Kunst und Kultur Geöffnet haben am Wochenende wieder viele Museen. Im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld findet beispielsweise an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „Vielfalt der Bienen“ statt.

In Deubach öffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr Brigitte Winter in der Rehlingenstraße 11 ihr Reich für Liebhaber von Rosen, Kunst und Gartenkultur. Das Theaterhaus Eukitea zeigt in Diedorf (Lindenstraße 18b) am Sonntag um 14 Uhr ein Maien-Wonne Open Air mit dem Theaterstück „Clownsbaum“.

Märkte und Musik 50 Fieranten bieten am Sonntag von 12 bis 17 Uhr in Zusmarshausen ihre Waren an. Zudem haben unter anderem die Geschäfte geöffnet, das Museum zeigt die Ausstellung „Kuno II“, es wird musiziert und ab 10 Uhr gibt‘s beim Studio „Let‘s dance“ eine Oldtimerausstellung.

In Gabelbach ist am Sonntag in St. Martin um 17 Uhr „Barockmusik im Dreierpack“ zu hören.

Die Chorgemeinschaft Zusmarshausen lädt am Samstag um 19.30 Uhr zu einer Serenade in der Realschule (Stadionstraße 4) und in Wörleschwang tritt am Sonntag ab 17 Uhr im Kultur-Stadl (Untere Hauptstraße 13) die „Toscana-Connexion auf. Freunde der Akkordeonmusik kommen am Sonntag um 18 Uhr in der Klosterkirche St. Johannes d. T. in Allmannshofen auf ihre Kosten.

Tradition und Tanz Eine Zeitreise beim historischen Kaufmannszug mit knapp 400 Beteiligten, 19 Fuhrwerken und sieben Einzelreitern mit insgesamt etwa 45 Pferden führt am Samstag quer durch den nördlichen Landkreis Augsburg. Endstation ist gegen 18 Uhr im Gut Schwaighof bei Allmannshofen. Start in Augsburg ist um 9.30 Uhr, Mittagspause in Achsheim gegen 14.30 bis 15 Uhr. Die Strecke führt über Nebenstraßen nach Gersthofen, Stettenhofen, Langweid, Achsheim, Eisenbrechtshofen, Biberbach, Markt, Kühlental, Blankenburg, Holzen bis zum Gut Schwaighof.

Getanzt werden kann nach Herzenslust bei der Ü-50-Party im Jugendzentrum Gersthofen am Samstag ab 20.30 Uhr.

