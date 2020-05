Im Stadtberger Stadtrat stehen die Zeichen auf Schwarz-Grün

Plus In Stadtbergen wollen künftig CSU und Grüne zusammenarbeiten. Das hat Folgen für die Bürgermeisterposten. Noch ist nicht jedes Amt klar vergeben.

Wenn der neu gewählte Stadtrat am kommenden Donnerstag erstmals in Stadtbergen zusammenkommen wird, müssen die Stadträte im Bürgersaal zwar den nötigen Abstand halten – aber eigentlich rücken die Fraktionen in der Corona-Krise zusammen. Denn zunächst hat das Stadtparlament andere Sorgen als politische Machtkämpfe zwischen den Parteien.

Denn der diesjährige Haushalt von Stadtbergen stand von Anfang an auf äußerst wackeligen Beinen, konnte er doch nur aufgestellt werden, weil man die Steuereinnahmen sehr optimistisch einschätzte. Davon kann jetzt in der Wirtschaftskrise durch Corona natürlich keine Rede mehr sein: Die Einnahmen werden weniger, die Ausgaben mehr. So wundert es nicht, dass die Fraktionen die Aktualisierung des Haushalts und die Suche nach Lösungen ganz oben auf der Liste für die neue Amtsperiode haben.

Kräfteverhältnisse in Stadtbergen haben sich deutlich verschoben

Durch die Kommunalwahl haben sich die Kräfteverhältnisse im Stadtrat deutlich verschoben: Gewinner der Kommunalwahl die ihre Sitze von drei auf sechs verdoppelten, während die SPD von sieben Sitzen drei verloren hat. Die CSU hat noch zehn (statt elf) Sitze, Pro Stadtbergen mit dem Vater-Sohn-Gespann von Günter und Thomas Oppel zwei, und die Freien Wähler haben mit Gerhard Heisele (ehemals allein) und der neu hinzugekommenen Carmen Steinmüller nun auch zwei Vertreter. Alle Parteien und Gruppierungen bilden ihre eigene Fraktion. „Wir hatten gute Gespräche mit allen Fraktionen und auch viele Übereinstimmungen entdeckt, aber es war uns wichtig, dass wir eigenständig sind“, so Gerhard Heisele.

So geht es auch Günther Oppel von Pro Stadtbergen: „Wir haben mit vielen anderen Parteien Übereinstimmungen, vor allem mit den Grünen“, sagt er. Von der Zusammenarbeit mit seinem 29-jährigen Sohn Thomas erwartet Oppel keine großen Konflikte: „In den zentralen politischen Themen sind wir uns ziemlich einig, auch wenn junge Leute in manchen Dingen natürlich andere Ansichten haben.“

Alle Parteien hatten miteinander gesprochen

Gespräche über eine Zusammenarbeit gab es in den vergangenen Tagen zwischen allen Parteien. Erst am Donnerstagabend fand noch eine lange Videokonferenz zwischen allen Fraktionsvorsitzenden statt, „die sehr konstruktiv war“, sagte Tobias Schmid, der von der CSU zum neuen Fraktionsvorsitzenden und Nachfolger von Josef Kleindienst gewählt wurde, der Platz für die jüngere Generation machen wollte. Wie Schmid berichtet, hätte sich bei den Vorgesprächen gezeigt, dass die CSU sehr viele Übereinstimmungen mit den Grünen hat, weshalb man im neuen Stadtrat eine schwarz-grüne „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ eingehen möchte. Mit der SPD wäre dies auch möglich gewesen, diese hätte sich aber sehr eng und verbindlich, auch schriftlich binden wollen. So weit wollte die CSU aber nicht gehen.

Bürgermeister Paulus Metz bekommt neue Stellvertreter. Bild: Marcus Merk

Fabian Münch, der mit Martina Bauer die Doppelspitze der Grünen bildet (und nicht mit dem ehemaligen Stadtrat Johannes Münch verwandt ist), war fast überrascht von den vielen Übereinstimmungen mit der CSU: „Wir haben vereinbart, gemeinsam die Ziele der Klimaneutralität und der modernen Mobilität umsetzen zu wollen“, so Münch. Sie hätten auch viele weitere Übereinstimmungen entdeckt. „Deshalb haben wir auch unseren Kandidaten für den Zweiten Bürgermeister, Paul Reisbacher, zurückgezogen“, so Münch. Die Grünen haben entschieden, stattdessen den bisherigen Zweiten Bürgermeister der CSU, Michael Smischek, zu unterstützen, „immerhin hat er bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen von allen erhalten“, so Münch. Tobias Schmid sagt: „Als stärkste Fraktion beanspruchen wir auch den Zweiten Bürgermeister. Und Michael Smischek ist mit seinem starken Wahlergebnis auch absolut in seiner guten Arbeit bestätigt worden.“ Nach Wunsch der CSU solle der Sitz der Dritten Bürgermeisterin dann an die Grünen gehen. Hier könnte es also zu einer Kampfabstimmung kommen: Als Dritte Bürgermeisterin wird sich die Grüne Martina Bauer zur Wahl stellen, bisher war das Bärbel Schubert (SPD).

Wunsch: Freundlichere Zusammenarbeit

„Wir möchten, dass sie wieder Dritte Bürgermeisterin wird“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Roland Mair. Man habe ebenfalls mit allen Fraktionen konstruktive Gespräche geführt, aber eine verbindliche Koalition eingehen wollen, die auch schriftlich fixiert wird. Da das nicht geklappt hat, wird die SPD versuchen, ihre Schwerpunktthemen Verkehrs- und Wohnungspolitik einzubringen, und setzt auf eine konstruktivere, freundlichere Zusammenarbeit als in der Vergangenheit. „Ich erwarte, dass sich die Stimmungslage in Gremium verbessern wird“, so Mair. Es sei zeitweise unschön gewesen, wie man miteinander umgegangen ist.

Dies bekräftigt auch CSU-Fraktionsführer Schmid: „Wir müssen deutlich freundlicher zusammenarbeiten. Ein Weiter so soll es nicht geben.“

