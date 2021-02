Ja zum Tempolimit auf der A8 an neuralgischen Punkten

Plus Auf gefährlichen Abschnitten der A8 zwischen Adelsried und Günzburg sollte es ein Tempolimit geben.

Es ist beinahe erstaunlich, dass nicht noch mehr geschieht auf der A8 zwischen Günzburg und Adelsried. Unzählige Autofahrer brettern tagtäglich mit Hochgeschwindigkeit über die insgesamt sechs Fahrstreifen hinweg, ganz unabhängig von Wetterverhältnissen oder Verkehrsaufkommen.

Sie bremsen nicht, obwohl sie die Spur auf dem hügeligen Gelände zwischen Adelsried und Zusmarshausen in den großen Kurven nicht halten können. Auch nicht, wenn sie an den steilen, am Hang gelegenen Auffahrten bei Zusmarshausen vorbeikommen.

Generelles Tempolimit von 120 auf der A8 ist im Augenblick nicht nötig

Es hilft eben nichts, allein auf die Vernunft der Autofahrer zu setzen. Damit es nicht noch öfter kracht, sollten an solchen gefahrenträchtigen Abschnitten auf der A8 Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten. Ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern, wie es vor dem Ausbau der Autobahn galt, ist im Moment vielleicht nicht nötig.

Und ja, natürlich wäre eine Telematik-Anlage das beste Mittel, um das Tempo je nach Lage zu drosseln, oder eben nicht. Allerdings ist das Wünschenswerte nicht immer auch in naher Zukunft greifbar. Warum also nicht Geschwindigkeitsbegrenzungen an neuralgischen Punkten mithilfe von Schildern einführen und so auch gleich rechtlich auf der sicheren Seite fahren?

Lesen Sie dazu: Tempo 120 auf der A8: Kommunen stimmen dafür

Themen folgen