04.03.2021

Jugendliche Randalierer verwüsten immer wieder den Neusässer Kobelwald

So sah das Lager der Feiernden im Kobelwald in Neusäß aus, nachdem bereits zwei Aufräumaktionen stattgefunden hatten.

Plus In den vergangenen Wochen nutzten Jugendliche den Neusässer Kobelwald oft zum gemeinsamen Feiern und Trinken. Zuletzt wurden mehrere Wegschilder herausgerissen.

Von Marco Keitel

Auch nach dem Aufräumen bietet sich im Neusässer Kobelwald immer noch ein wüstes Bild und die Spuren von nächtlichem Partytreiben: Leere Bier- und Schnapsflaschen und Verpackungen von Süßigkeiten liegen an vielen Stellen. In den vergangenen drei bis vier Wochen sei das Naherholungsgebiet mehr und mehr zum nächtlichen Treffpunkt für Jugendliche geworden, sagt Ulrich Franz, Vorsitzender des Kobelschutzvereins. Vereinsmitglieder und Schüler der Grundschule Westheim haben im Wald bereits aufgeräumt. Auch mehrere neue Schilder wurden angebracht.

Sorge um die Kapellen im Neusässer Kobelwald

Zur Vermüllung kam nach und nach die Zerstörung. Vier oder fünf Wegschilder seien inzwischen schon ausgerissen worden, schätzt Franz. Die wurden inzwischen vom Stadtbauamt wieder befestigt. Auf manchen sind noch Schmierereien zu sehen. Das findet der Vorsitzende des Kobelschutzvereins weniger schlimm, aber er sorgt sich um die kleinen Kapellen am Wegrand: "Ich hab Angst, dass sie anfangen, die Kapellen zu beschmieren, wenn die Schilder mal nicht mehr reichen." Zumal sich darin aufwendige Holzschnitzereien befinden.

Eines der Schilder, das im Kobelwald aus dem Boden gerissen wurde. Bild: Ulrich Franz

Etwas abgelegener, tiefer im Wald, haben die Feiernden sich mit einer Parkbank und einem herausgerissenen Poller ein Lager eingerichtet. Auch da lag nach den beiden Aufräumaktionen noch Müll, die Mülltüten hätten für die Vielzahl an Flaschen und Plastikverpackungen gar nicht ausgereicht, erklärt Franz.

Markus Schwarz, Leiter der Polizei Gersthofen, wurde Ende vergangener Woche von Anwohnern informiert, dass zwei Wegschilder aus der Verankerung gerissen worden seien. "Es kommt immer wieder mal zu Vandalismus im öffentlichen Raum", sagt er. Einen Zusammenhang zur Langeweile im Lockdown möchte Schwarz nicht konstruieren, stellt aber fest: "Es ist schon zu beobachten, dass Grünanlagen vermehrt von Jugendlichen aufgesucht werden."

Der Stadtrat in Neusäß bespricht Wege gegen den Vandalismus

Die Zerstörungen im Kobelwald waren auch Thema auf der jüngsten Sitzung des Neusässer Stadtrats. Grünen-Stadträtin Karin Fluhr regte an, im Bereich des Kobelwalds öffentliche Mülleimer aufzustellen, um eine richtige Entsorgung des Mülls zu ermöglichen. Ob das jedoch das beste Vorgehen ist, war im Stadtrat strittig. Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann sagte, richtig sei doch, wenn die Menschen ihren Müll wieder mitnehmen und zuhause entsorgen würden. "Darauf müssen wir hinarbeiten."

Laut Bürgermeister Richard Greiner hat der Bauhof in den vergangenen Monaten deutlich mehr damit zu tun, Müll aus den öffentlichen Anlagen zu entfernen – nicht allein am Kobelwald. Einen anderen Ansatz hat Stadtrat Robert Schmidt: Lieber öfter mal die Polizei vorbeischicken, vor allem am Beginn des Stationenwegs zur Kobelkirche in der Dr.-Rost-Straße, seinen Worten nach einem Brennpunkt des Problems.

Ulrich Franz wäre am liebsten, die Jugendlichen würden von selbst zur Besinnung kommen und ihren Müll wieder mitnehmen. "Wir waren auch mal jung", sagt er. Der Vorsitzende des Kobelschutzvereins will vor allem, dass alle das Naherholungsgebiet genießen können und ältere Menschen mit Rollatoren auf ihren Spaziergängen nicht über Müllberge klettern müssen. (mit jah)

