Kommunalwahl 2020: Wer wird Rathauschef in Bonstetten?

Plus In Bonstetten wollen drei Kandidaten Bürgermeister werden. Neue Ortsmitte, Baugebiete, ein Naturfreibad in der Nachbarschaft – an Themen mangelt es nicht.

Von Günter Stauch

Um die Situation in einer Gemeinde zu verstehen, hilft bekanntlich oft ein wenig Abstand. Zum Beispiel der Blick in die gleichnamige Gemeinde Bonstetten in der Schweiz. Die beiden Gemeinden, über eine langjährige Partnerschaft verbunden, weisen einige Ähnlichkeiten auf: zum Beispiel die idyllische Lage an einem Berghang, mit denen die Kommunen in Deutschland wie in der Schweiz Fremde locken. Selbst wenn man die geopolitische Situation der Orte vergleicht, sticht einem (fast) Identisches ins Auge, zumal der Kompagnon aus dem Alpenstaat im Kanton Zürich und dort ausgerechnet im Bezirk Affoltern angesiedelt ist. Was wiederum an den rund zehn Autominuten nördlich gelegenen Biberbacher Ortsteil in Deutsch-Schwaben erinnert.

Da wären die Unterschiede: Die mehr als dreifache Ortsgröße bei den Eidgenossen und hierzulande etwa die großzügige Öffentlichkeit bei den regelmäßigen Sitzungen der Bürgervertretung, die man bei den Nachbarn im Süden offenbar so kaum kennt. Was den ehemaligen „Gemeindepräsidenten“ Bonstettens (CH) bei einem Besuch unterm Stauffersberg baff erstaunen ließ, er aber die muntere Ratsdiskussion im drei Jahrzehnte alten Rathaus sichtlich zu schätzen wusste. Dort erklingt schon mal die Ordnungsglocke, weil die Lautstärke der Argumentationen die Töne der übenden Musiker nebenan übertroffen hatte. Verwaltungssitz ist viel zu klein Was den letzten Punkt angeht, sollen im viel zu kleinen Verwaltungssitz Bonstettens bald geordnete Verhältnisse herrschen: Zwar steht der Umzug ins neue Rathaus an der Hauptstraße noch einige Zeit aus, zumal per Architektenwettbewerb erst noch über die Form der Gestaltung der „neuen Ortsmitte “ entschieden werden muss. Aber man nähert sich mit Riesenschritten dem Sechs-Millionen-Euro-Projekt, das erst vor drei Jahren mittels eines Bürgerentscheids mit 64 Prozent der Stimmberechtigten so richtig in Fahrt gekommen war. Inklusive einem 130-Quadratmeter großer Probenraum für die musischen Künstler. Ob die Misstöne bei den Zusammenkünften der Bürgervertreter auch innerhalb der neuen Wände anhalten werden? Sicher ist, dass der seit fast zweieinhalb Jahrzehnten auf dem Stuhl des ersten Mannes der Holzwinkelgemeinde sitzende Anton Gleich von der CSU Mitte des Monats wieder antritt. Und Gertrud Wagner ( Bündnis 90/ Die Grünen ) sowie Werner Halank von den Freien Wählern ihr Glück als Bürgermeisterkandidaten versuchen. Attraktives Wohngebiet ist entstanden Gewonnen hat die beinahe schon anderthalbtausend Einwohner zählende Gemeinde jetzt schon durch ein neues attraktives Wohngebiet im Westen. Das moderne Bauareal mit dem Namen „Steinhalde“ besticht durch seine im Ort typische ansteigende Landschaft und außerdem einen steilen Grundstückspreis in Höhe von 270 Euro für jeden Quadratmeter. Dass in solchen Dörfern jeder jeden kennt oder auch mal ein Grundstück im Ort sein Eigen nennt und somit bei Beratungen von neuen Baugebieten als „befangen“ gilt, blieb auch im Fall Bonstettens nicht aus. Es gestaltete die Debatten am Ratstisch aber auch nicht leichter. Harmonischer fielen die Sitzungen schon eher bei Themen wie der laufenden Kindergartenerweiterung der Kita von St. Stephan aus. Der Ausbau von 65 auf 100 Plätze mit dann zwei Krippengruppen gilt als wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der Kommune. Gemeinde hat Rücklagen, aber keinen Bahnanschluss Sie zählt unter den rund vier Dutzend Kommunen im Landkreis zwar als eine Art „Krösus“ der Region, schließlich steht man mit rund sieben Millionen Euro Rücklagen im Rücken stabil da. Doch: „Wir investieren nur, wenn wir es uns leisten können“, gab der Bürgermeister kürzlich zu verstehen. Ob dieses Motto auch für das von Anton Gleich höchst favorisierte Holzwinkel-Naturfreibad im Süden steht, das noch lange nicht als in trockenen Tüchern gesichert gilt? Auch im schweizerischen Bonstetten sitzt man in dieser Hinsicht – trotz Nähe zum Zürichsee – noch auf dem Trockenen. Verfügt jedoch wenigstens über einen aktuellen Bahnanschluss. Auf den weist beim schwäbischen Partner nur noch ein Straßenschild auf die beschiente Vergangenheit hin. Sieben Fragen an Anton Gleich (CSU) Anton Gleich CSU ist amtirender Bürgermeister in Bonstetten. Bild: Anton Gleich 1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen? Anton Gleich : Die „Neue Ortsmitte “ ist neben der Kindergarten- und Grundschulerweiterung, sowie der Wassernetzsanierung und dem Radweg nach Peterhof das wichtigste Vorhaben. Mit der neugestalteten Mitte schaffen wir einen zentralen Treffpunkt im wichtigen Dreieck zwischen Kirche, Gaststätte und Rathaus sowie Veranstaltungsflächen für innen und außen. 2. Wenn Sie sich für Ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das? Gleich : Ein harmonisches Miteinander und gegenseitige Wertschätzung bei weiterhin erfolgreichem betriebswirtschaftlichem Wirken. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Gleich : Wir sollten auch in Zukunft großen Wert auf Seniorenarbeit legen und die vorhandene Nachbarschaftshilfe, Ratschcafé und organisierte Ausflüge ausbauen. Ferner steht in der Ortsmitte eine Vorbehaltsfläche für ein mögliches Mehrgenerationshaus zur Verfügung, aber auch ein Holzwinkel-übergreifendes Flexibus-Netz soll installiert werden. 4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären? Gleich : Im Wesentlichen würde ich das Gleiche wieder machen. Nach der Ausbildung und beruflichen Entwicklung eine Familie zu gründen, dabei in einen festen und dauerhaften Freundeskreis eingebunden zu sein, sind und waren mir wichtig. Statt über den zweiten Bildungsweg zum Studium zu gelangen, würde ich jetzt eher den direkten Weg einschlagen. 5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Gleich : Ich bin dankbar für die Begabungen (Motivation, Belastungsfähigkeit, Neugierde an neuen Themen und Verantwortungsbewusstsein), die mir geschenkt worden sind, und hoffe, dass ich sie sinnvoll und würdig für die Menschen und Aufgaben, die mir anvertraut sind, einsetze. 6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Gleich : Das fragen Sie besser meine Frau. 7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Gleich : Facebook nutze ich, jedoch schätze ich unverändert die herkömmlichen Kommunikationswege, wie das persönliche Gespräch oder das Telefonat. Steckbrief Alter 65 Jahre.

65 Jahre. Aufgewachsen in Bonstetten .

in . Wohnort Bonstetten .

. Familienstand seit 40 Jahre verheiratet.

seit 40 Jahre verheiratet. Kinder drei Kinder (30 und zweimal 38 Jahre alt)

drei Kinder (30 und zweimal 38 Jahre alt) Ausbildung und Beruf Fernmeldehandwerker und Betriebsingenieur.

Fernmeldehandwerker und Betriebsingenieur. Hobbys Sport ( Tennis , Joggen und Radfahren) und Lesen.

Sport ( , Joggen und Radfahren) und Lesen. Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Amtierender Erster Bürgermeister, Kreisrat, CSU-Ortsvorsitzender und Mitglied bei allen Bonstetter Vereinen seit vielen Jahren.

Amtierender Erster Bürgermeister, Kreisrat, CSU-Ortsvorsitzender und Mitglied bei allen Bonstetter Vereinen seit vielen Jahren. Entspannung finde ich bei Spaziergängen und Siesta. Sieben Fragen an Gertrud Wagner (Grüne) Getrud Wagner tritt in Bonstetten als Bürgermeisterkandidatin der Grünen an. Bild: Gertrud Wagner 1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeisterin anpacken wollen? Gertrud Wagner : Hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Der Bau des Naturfreibades in allernächster Nachbarschaft wird vielen Bürgern neben dem Badevergnügen auch einen sozialen Treffpunkt bringen. Für Bonstetten ist die Ortsmitte klar das wichtigste Vorhaben. Es macht mir Sorge, dass die Kosten dieses Projekts aus dem Ruder laufen. Wir sollten uns noch vor Baubeginn auf eine Kostendeckelung verständigen. 2. Wenn Sie sich für Ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das? Wagner : Eine respekt- und vertrauensvolle Kooperation im Gemeinderat. Und für unsere mit Sicherheit kostspieligen Projekte: Unsere Steuereinnahmen sollten für möglichst viele Wünsche reichen. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Wagner : Ich sehe, dass ältere Bürger und Bürgerinnen die Bewirtschaftung von „Hof und Grund“ nicht mehr bewältigen können. Sie würden gerne hierbleiben, doch es fehlt an für ihre Wohnbedürfnisse geeigneten Angeboten. Der Bau von Mehrgenerationenhäusern, wie ursprünglich für die neue Ortsmitte angedacht, könnte Abhilfe schaffen. 4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären? Wagner : Mit dem heutigen Wissen würde ich mich noch viel mehr für den Umweltschutz engagieren. Unsere Lebensqualität hängt wesentlich vom Zustand unserer Umwelt ab. Krankt die Umwelt, leidet auch unser Wohlergehen. Ohne wirksamen Umwelt- und Klimaschutz ist unser Planet in sehr großer Gefahr. 5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Wagner : Ich bin teamfähig, zuverlässig und voll motiviert, unsere Bürger und Bürgerinnen zu ihrer Zufriedenheit zu vertreten. 6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Wagner : Ein guter Bekannter sagte einmal zu mir: „ Gertrud , du hast eine ganz gute Eigenschaft und eine ganz schlechte.“ Nachdem ich ihn aufforderte, mir zunächst die gute zu verraten, sagte er: „Du hast eine Meinung.“ Dann fragte ich nach der schlechten Eigenschaft. Seine Antwort: „Du hast eine Meinung.“ 7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Wagner : Ich persönlich nutze außer WhatsApp weder Facebook , Twitter noch Instagram. Die Social Media sind eine Bühne für das gesteigerte Mitteilungsbedürfnis vieler Menschen. Doch die Qualität dieser Art von Kommunikation lässt zu wünschen übrig. Denken Sie nur an die anonymen Shitstorms im Netz. Steckbrief Alter 51 Jahre.

51 Jahre. Aufgewachsen Landkreis Aichach / Friedberg und Stadtbergen .

/ und . Wohnort Bonstetten .

. Familienstand verheiratet.

verheiratet. Kinder ein erwachsener Sohn.

ein erwachsener Sohn. Ausbildung/Beruf Schreinerin. Später Kauffrau.

Schreinerin. Später Kauffrau. Hobbys Garten, Gesundheit, Hund und Wandern.

Garten, Gesundheit, Hund und Wandern. Politische Ämter Gemeinderätin.

Gemeinderätin. Entspannung finde ich bei ausgedehnten Spaziergängen mit meinem Hund. Sieben Fragen an Werner Halank (FW) Werner Halank, Freie Wähler Bild: Werner Halank 1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen? Werner Halank : Im Gemeinderat wurden mehrere Großprojekte auf den Weg gebracht, die sinnvoll und mit Augenmaß weiterentwickelt werden müssen. Es mangelt seit Längerem an einer sachbezogenen Zusammenarbeit im Gemeinderat über Parteigrenzen hinweg. Wichtig ist für mich daher, wieder dahin zu kommen, dass eine transparente, vertrauensvolle, von gegenseitigem Respekt getragene Arbeit im Gemeinderat möglich ist. 2. Wenn Sie sich für Ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das? Halank : Finanzielle Unabhängigkeit – Handlungsspielraum für Projekte, die die Lebensqualität in Bonstetten weiter steigern. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Halank : Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass es jedem möglich ist, so lange wie möglich in seinem gewohnten Wohnumfeld leben zu können. Hierzu muss die örtliche Infrastruktur dringend verbessert werden. 4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären? Halank : Auf Weltreise gehen und nicht sofort ins Berufsleben starten. Da ich mit meinem Leben zufrieden und glücklich bin, würde ich mein Leben dann genau so leben wie gehabt. 5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Halank : Zielorientiert, stressresistent, teamfähig, nie aufgebend. 6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Halank : Schlechter Neinsager, Zweckpessimismus – ansonsten Fragen Sie meine Frau und meine Kinder. 7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Halank : Ich benutze weder Facebook noch Twitter oder Instagram. Die neuen sozialen Medien sind in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und führen bereits zu einem gesellschaftlichen Wandel, den ich kritisch sehe. Einerseits wird zum Beispiel über mehr Datenschutz gesprochen, andererseits geben viele Menschen über soziale Medien persönlichste Daten preis. Unbestreitbarer Vorteil ist aber, dass ohne Verzögerung mit der ganzen Welt kommuniziert werden kann. Steckbrief Alter 53 Jahre.

53 Jahre. Aufgewachsen in Dillingen .

in . Wohnort Bonstetten .

. Familienstand verheiratet.

verheiratet. Kinder drei Kinder.

drei Kinder. Ausbildung und Beruf Jurastudium, Rechtsanwalt.

Jurastudium, Rechtsanwalt. Hobbys Sport, Musik, Reisen.

Sport, Musik, Reisen. Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Gemeinderat, SV Bonstetten , JFG Holzwinkel, Vorstandsmitglied beim SV Bonstetten und bei der JFG Holzwinkel, Jugendtrainer Fußball.

Gemeinderat, , JFG Holzwinkel, Vorstandsmitglied beim und bei der JFG Holzwinkel, Jugendtrainer Fußball. Entspannung finde ich bei meiner Familie, Treffen mit Freunden, sportlichen Aktivitäten, Musikhören.



