Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Dinkelscherben: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Dinkelscherben: Ab dem 15. März finden Sie in diesem Artikel die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl.

Sie suchen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Dinkelscherben? Hier werden Sie ab dem 15. März fündig. Wir bieten die Wahlergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderatswahl.

In Dinkelscherben im Landkreis Augsburg stehen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern die Wahl von Bürgermeister und Gemeinderat an. Noch am Abend sollen die Ergebnisse für die Marktgemeinde feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Dinkelscherben: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Auch in Dinkelscherben haben die Wahllokale am 15. März 2020 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird es spannend: Die Stimmen werden direkt ausgezählt. Wenn die Wahlergebnisse bekannt sind, bekommen Sie diese hier:

Der amtierende Bürgermeister Edgar Kalb für die Unabhängige Wählergruppe tritt bei der Kommunalwahl 2020 für eine zweite Amtszeit an. Aber auch zwei weitere Kandidaten wollen bei der Wahl Bürgermeister werden. Hier ein Überblick:

Edgar Kalb (UW)

(UW) Ulrich Fahrner ( CSU )

( ) Markus Weil ( SPD / FW )

Gleichzeitig haben die Parteien und Gruppen Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt. In Dinkelscherben gibt es in dem Gremium 20 Sitze zu vergeben.

Wahlergebnisse der Marktgemeinderatswahl in Dinkelscherben: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl

2014 hatte sich bei der Kommunalwahl in Dinkelscherben Edgar Kalb als Bürgermeister durchgesetzt. Das waren damals die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:

CSU : 7

: 7 Unabhängige Wählergruppe: 5

SPD : 4

: 4 Freie Wähler : 4

